María Antonieta Alva mostró su rechazo tras revelarse audios donde se escucha a Carlos Paredes Lanatta, presidente de Petroperú, insultarla luego que la ministra de Economía y Finanzas determine negar que el Tesoro Público acepte una deuda millonaria por la cuestionada refinería de Talara.

“Rechazo cualquier tipo de violencia. Los insultos y adjetivos ofensivos hacia mujeres y hombres no deberían ser normalizados como parte de expresiones habituales de comunicación”, condenó Alva Luperdi, a través de una publicación en Twitter.

Las expresiones de la titular del MEF suceden luego de que el semanario Hildebrant en sus 13 revele un extracto de un audio que compete a la conversación sostenida por el presidente de Petroperú Carlos Paredes Lanatta con un interlocutor quien hasta ahora no identificado.

Carlos Paredes aseguró que sus palabras corresponden a un hecho hipotético.

“[Le pedí] a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los 1 500 millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das la plata, vas a quedar como responsable”, expresa Paredes Lanatta a un tercero, en una fracción del diálogo.

A raíz de ello, María Antonieta Alva resaltó recientemente vía Twitter el rol primordial del respeto. “No olvidemos nunca que el respeto es pieza clave de cualquier sociedad”, sostuvo.

De acuerdo a lo escuchado en los audios de Paredes Lanatta, sus palabras hacia la ministra de Economía acontecen luego de que esta desestimará la opción de que su cartera asuma pagar US$ 1 500 millones producto de las deudas que pesan sobre la refinería Talara, debido a que no estaba previsto en el presupuesto del año 2020.

Cabe recordar que, en una entrevista vía RPP, este viernes 21, el mismo Presidente de Petroperú calificó de “elefante blanco” al complejo de refinación de petróleo crudo ubicado en Talara, Piura.

“Informo que no era legal ni financieramente viable que el MEF efectúe un aporte de capital a Petroperú por US$ 1 500 millones del presente ejercicio fiscal. Un gasto de dicha magnitud no ha sido presupuestado ni aprobado en la ley”, apuntó Alva Luperdi.

Finalmente, la funcionaria aseguro que la cartera ministerial que gestiona tiene un “firme compromiso en garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales y el equilibrio del presupuesto público”.