Las bancadas Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú no presidirán la Comisión de Educación del Congreso de la República. Así lo señaló Manuel Merino, virtual congresista electo, quien además lidera la lista multipartidaria para la Mesa Directiva.

Cabe resaltar que estos tres partidos políticos tienen vínculos con universidades: Raúl Diez Canseco, líder de AP, es dueño de la Universidad San Ignacio de Loyola; César Acuña (APP), de la Universidad César Vallejo; y José Luna Gálvez (Podemos Perú); de la Universidad Privada Telesup.

“Diría que tomen tranquilidad este tema. Los hechos van a estar a la vista y se evitarán suspicacias”, declaró Merino durante una entrevista en el programa A pensar más de Radio Santa Rosa. Con esta decisión, de acuerdo al congresista electo, se evitaría una influencia de estas bancadas en la reforma universitaria.

Manuel Merino también habló sobre la reforma política. Adelantó su postura personal en contra de las elecciones primarias abiertas en todas las agrupaciones políticas que participen en las elecciones de 2021. “Nosotros creemos que no pueden ser abiertas. Tienen que haber debates internos para elegir a los candidatos”, sostuvo.

RMP: “Les apuesto que no va a haber reforma política, sospecho que nos han engañado”

En la última edición del programa Sin guion, Rosa María Palacios se refirió a las declaraciones de Merino. La abogada manifestó que es entendible que el nuevo Congreso quiera acercarse al pueblo, pero resaltó que su método podría ser mediante acciones populistas.

“Yo les apuesto que no va a haber reforma política, ni primarias (...) Sospecho que nos han engañado durante la campaña y que esto no va a mejorar con el tiempo. Hay una tentación populista no solo en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo”, indicó.