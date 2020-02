Carlos Paredes sobre insultos a ministra de Economía: “No creo que haya necesidad de perdonar”

Carlos Paredes Lanatta, presidente de Petroperú, habló sobre el audio en el que insulta a María Antonieta Alva, ministra de Economía y Finanzas (MEF). El funcionario contó que ella ya sabía de la existencia de esa grabación desde hace unos días.

“Yo hablé con ella el jueves pasado [13 de febrero] en Piura. Le informé sobre el tema. Quedamos en que no había insulto y entendió que se trató de una conversación coloquial”, sostuvo Paredes Lanatta. “No creo que haya necesidad de perdonar. Este evento fue totalmente superado”, agregó.

Sin embargo, señaló que si ella se ha sentido ofendida, le ofrecería disculpas. En entrevista con Canal N, el presidente de Petroperú insistió en que la grabación se trata de una conversación coloquial. “Nunca se dio. Fue algo hipotético”, dijo.

Paredes Lanatta también comentó que no se acuerda con quien mantuvo el diálogo que está siendo duramente cuestionado.

Este viernes, el semanario Hildebrandt en sus trece difundió un extracto de la transcripción de un audio que corresponde a un diálogo entre el titular de Petroperú con un tercero quien hasta el momento no ha sido identificado.

En este, Paredes le comenta a su interlocutor que “su gran amiga” Alva se había negado a que el Estado asumiera una deuda de $ 1 500 millones de la refinería de Talara.

“(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das plata, vas a quedar como responsable”, se oye decir a Paredes.

¿Quién es Carlos Paredes Lanatta?

El 1 de mayo de 2019, Carlos Paredes Lanatta asumió la presidencia del directorio de Petroperú, reemplazando así a Esteban Bertarelli Bustamante. Su trayectoria profesional va desde haber sido jefe del gabinete de asesores en el Ministerio de Economía y Finanzas y asesor principal del Ministerio de Coordinación y Planeamiento en Venezuela, hasta ser socio fundador de Intelfin Estudios y Consultoría.