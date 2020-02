La revelación del audio protagonizado por el presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, donde se le escucha insultar a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, ha causado tal polémica que la misma compañía representada por el cuestionado se ha pronunciado, al igual que el el jefe del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

Este viernes, el semanario Hildebrandt en sus trece difundió un extracto de la transcripción de un audio que corresponde a un diálogo entre el titular de Petroperú con un tercero quien hasta el momento no ha sido identificado. En este, Paredes le comenta a su interlocutor que “su gran amiga” Alva se había negado a que el Estado asumiera una deuda de $ 1 500 millones de la refinería de Talara.

A continuación, te contamos detalladamente sobre la trayectoria de Carlos Paredes Lanatta y a qué deuda millonario se refería cuando decide insultar a Alva luego que ella rechazara esta responsabilidad.

¿Quién es Carlos Paredes Lanatta?

El 1 de mayo de 2019, Carlos Paredes Lanatta asumió la presidencia del directorio de Petroperú, reemplazando así a Esteban Bertarelli Bustamante. Su trayectoria profesional va desde haber sido jefe del gabinete de asesores en el Ministerio de Economía y Finanzas y asesor principal del Ministerio de Coordinación y Planeamiento en Venezuela, hasta ser socio fundador de Intelfin Estudios y Consultoría.

El hoy presidente de Petroperú es egresado de Economía por la Universidad de Pacífico, máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad de Yale y doctor en Economía por la misma casa de estudios.

Carlos Paredes Lanatta: ¿Cuál es la deuda a la que hace mención en el audio?

“[Le pedí] a mi gran amiga Toni [María Antonieta] Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das la plata, vas a quedar como responsable”, es el polémico audio donde Paredes Lanatta se refiere sobre la titular del Ministerio de Economía y Finanzas.

Como se recuerda, en agosto del año pasado, Carlos Paredes anunciaba que la compañía petrolera “está sobreendeudada” debido a que había invertido más de $5 400 millones para repotenciar la refinería de Talara, cuya obra de ingeniería peruana es una de las más grandes del último siglo. Es más, en la actualidad, según su último reporte financiero, la empresa estatal tiene una deuda de $5 180.1.

En 2008, la consultora norteamericana Arthur D. Litlte estimó que el costo total de la modernización requeriría un presupuesto de $1 335; sin embargo, según un informe del 2017 de la Contraloría el monto de inversión se elevó.

Según el semanario, para financiar este proyecto, la empresa obtuvo un préstamo de $1 300 millones de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación y colocó $2000 millones en bonos en 2017. Asimismo, Petroperú en 2008 contrató los servicios del bufete jurídico J&A Garrigues ante los reclamos de Técnicas Reunidas por retrasos y paralizaciones de la obra, por lo que el 21 de enero pasado le cobró a la petrolera por “honorarios de éxito” un total de $3′ 234,300.00.

Esto demostraría que la modernización de Talara le ha costado a Petroperú su millonario endeudamiento, según se lee en el informe.

Vale precisar que la Ley 993 que oficializó el Poder Ejecutivo en 2019, el Gobierno declaró que era de interés nacional, la elaboración y ejecución del proyecto de afianzamiento y modernización del Oleoducto Norperuano. En esta norma también contempla la modernización de la refinería de Talara.

Respuesta de la ministra de Economía sobre el pedido de dinero del presidente de Petroperú

La ministra de Economía en enero pasado explicó por qué el MEF no ha planeado invertir más en este proyecto de Petroperú, y ello explicaría su rechazo ante el pedido del pago de la deuda que enfrenta dicha compañía.

“Nosotros somos muy responsables con el cumplimiento de las reglas fiscales. El presupuesto está aprobado, allí están los límites de endeudamiento. No hay ningún espacio de maniobra para hacer ninguna modificación”, precisó en ese entonces María Antonieta Alva.