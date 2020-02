Lescano asegura que tiene solo 415 soles de ahorro tras 20 años como congresista

Yonhy Lescano, excongresista de Acción Popular, contó que luego de haber trabajado en el Parlamento por casi 20 años ahora solo le queda menos de S/ 500 de ahorros.

El político peruano señaló que gastó casi todo el dinero de esa cuenta bancaria en mantener a su familia ya que el año pasado no pudo trabajar por las constantes citaciones de la fiscalía por una investigación que se le sigue por acoso sexual.

“¿En qué voy a trabajar? Si estaba pendiente de la fiscalía, de cómo estaban mis hijos y mi esposa y en estar al pendiente de los peritos para tener las pruebas contundentes. Yo no he sido un congresista ladrón. Yo comencé asumiendo mi defensa y luego mi esposa”, señaló Lescano en diálogo con Capital.

El excongresista pasó de tener S/3662 a S/415 en una semana. Así lo demostró a través de dos recibos que detallan su estado de cuentas entre el 5 y 12 de febrero de 2020.

PUEDES VER Yonhy Lescano pide retomar propuesta de castración para violadores [VIDEO]

Yonhy Lescano no postuló en las elecciones 2020. Tras su paso por el Congreso, anunció que se dedicará a ser profesor universitario. “Estuve en Puno y he hablado con el rector. Me voy a dedicar a la docencia universitaria, soy profesor principal de la Universidad del Altiplano”, contó.

Asimismo, dijo que continuará ejerciendo su profesión como abogado. "No me destruyeron la carrera política, me la han fortalecido”, agregó el excongresista.

Yonhy Lescano: denuncia

En marzo de 2019 Yonhy Lescano fue denunciado por acoso sexual. La periodista agredida presentó la denuncia de acoso sexual contra Yonhy Lescano al Procurador del Congreso. El exparlamentario fue suspendido por 120 días por este hecho.

Cabe señalar que durante su labor como congresista, Lescano percibió S/ 15 600 al mes, además de S/ 7600 por concepto de “función congresal”. También recibió bono por escolaridad, dos gratificaciones en julio y diciembre y la compensación por tiempo de servicios (CTS), la cual oscilaría entre S/50 000 a S/100 000.