El jefe del Gabinete Ministerial Vicente Zeballos se pronunció sobre las declaraciones del presidente de Petroperú donde insulta a la titular de Economía y Finanzas María Antonieta Alva, a raíz de que esta desestimara que el Tesoro Público se responsabilice una millonaria deuda por la refinería de Talara.

“De la manera más contundente rechazamos todo tipo de adjetivos. Obviamente, innoble e impropio de un funcionario de Estado. Nuestra solidaridad con la señorita ministra María Antonieta Alva”, condenó Zeballos Salinas.

Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros aclaró que se próximamente se va a evaluar el estado de la refinería Talara y también la permanencia en el cargo de Carlos Paredes Lanatta como titular de Petroperú.

Alva no brindó declaraciones sobre los insultos del presidente de Petroperú.

Las declaraciones de Zeballos Salinas acontecieron a su salida de la reunión que mantuvo con los virtuales congresistas de Somos Perú, cónclave donde acudió junto a la ministra María Antonieta Alva. No obstante, la titular del MEF salió de manera rauda del recinto y no emitió opinión sobre el hecho.

El semanario Hildebrant en sus trece difundió un extracto de la transcripción de un audio que corresponde a un diálogo entre el presidente de Petroperú con un tercero quien hasta el momento no ha sido identificado.

“[Le pedí] a mi gran amiga Toni [María Antonieta] Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das la plata, vas a quedar como responsable”, dice Paredes Lannata a su interlocutor.

Las palabras del titular de Petroperú se originan luego de que la ministra de Economía y Finanzas rechace la opción para que el Estado asuma en el presente año la deuda que la empresa estatal con derecho privado tiene por la obra.