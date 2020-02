Wilson Castro. Trujillo

La Libertad. La sombra de la vacancia pretende rondar sobre los concejales de la provincia de Trujillo, Raúl Lozano Peralta, del Partido Aprista; y Robert de la Cruz Rosas, de Alianza Para el Progreso (APP).

Al primer regidor se le cuestiona porque el club Carlos A. Mannucci, que preside y que participa en el torneo profesional de fútbol, goza de un auspicio de la Caja Trujillo, donde la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) es accionista.

Lozano ha señalado que jamás gestionó directamente el auspicio ante la entidad financiera y que la denuncia hecha por sus homólogos Robert de la Cruz y Luis Bahamonde es una represalia por haber votado en contra del viaje de ambos a Rumania, previsto para los primeros días de marzo próximo.

El burgomaestre Daniel Marcelo Jacinto adelantó ayer que existiría falta por parte del regidor, ya que este habría solicitado el auspicio a la Caja Trujillo (por 550 mil soles) para ser su sponsor en este campeonato, denominado Liga 1, y que ello sería causal de vacancia, según la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM).

Por ello ha solicitado información a la Presidencia del Directorio de la Caja Trujillo sobre el auspicio (contrato o requerimiento del club) el cual estaría en sus manos la próxima semana.

“Habría documentos internos (en la Caja) en los cuales se oponen al auspicio y pese a ello le han dado. Vamos a esperar la información exacta. Cuando tengamos la documentación vamos a evaluar”, manifestó Marcelo Jacinto.

Consideró que este tema se debe discutir en sesión extraordinaria de concejo.

Por su parte el abogado Alfredo Galindo Peralta advirtió que detrás de este caso habría un chantaje en contra de Lozano.

¿Acaso los regidores no lo sabían? Sí lo sabían, pero no dijeron nada a pesar de que era de público conocimiento, callaron hasta que convenga a sus intereses para recién denunciar. No solo se trataría de un silencio cómplice sino de una presunta omisión de deberes funcionales que a veces se usa con fines de chantaje. Por eso el Ministerio Público debe investigar los hechos”, aseveró.

Bajo la lupa

Robert de la Cruz es cuestionado debido a que su pareja sentimental Lourdes Paredes Alva labora en el Servicio de Administración de Inmuebles de Trujillo (SAIMT), órgano adscrito a la comuna, en calidad de jefa de la Unidad de Personal.

Según una investigación del programa radial Con Memoria, el SAIMT contrató a Lourdes Paredes para dicho cargo de confianza, el cual le fue otorgado el 24 de mayo del 2019, cuando De la Cruz ya era concejal. Fue por un contrato de suplencia renovable cada dos meses por S/2,250.

Ayer circularon en las redes sociales fotografías que confirman la cercanía entre el regidor, su pareja y funcionarios del SAIMT. En todo caso, este tema también debe ser materia de investigación a nivel del concejo, tan igual como en el caso de Lozano, donde la celeridad por ir a la verdad es sorprendente.

En tanto Galindo Peralta consideró que los funcionarios ediles deben enmarcar su accionar en los principios éticos y la transparencia.