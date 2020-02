Petroperú se pronunció sobre insultos que su presidente Carlos Paredes Lanatta dijo en contra de la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, luego que ella rechazara que el Tesoro Público asumiera una deuda de $ 1 500 millones.

A través de un comunicado, la entidad reiteró la versión de Paredes, señalando que no se atacó ni ofendió a la titular del MEF en el audio al que hace referencia una nota del Semanario Hildebrandt en sus trece. El monto que solicitaba es una deuda que tiene Petroperú por la refinería de Talara.

“(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das plata, vas a quedar como responsable”, dijo Carlos Paredes a un tercero sobre la conversación que tuvo con la ministra Alva.

Petroperú responde tras difusión de insultos a ministra Alva

En el documento, Petroperú defendió a Carlos Paredes argumentando que la grabación en cuestión de la “posible conversación privada” es “claramente editada” y que su contenido “se encuentra fuera de contexto”.

“En el audio se verifica que no se ataca ni insulta a la ministra de Economía María Antonieta Alva, y mucho menos en su condición de mujer”, sostienen, agregando que por el contrario, Petroperú “ha promovido el empoderamiento de la mujer”, al designar a trabajadoras en puestos directivos.

La institución enfatizó en que la difusión del audio es una campaña en contra de la actual política anticorrupción de Petroperú, dirigida por un pequeño grupo de ex trabajadores que han sido denunciados penalmente. Precisaron que la grabación la presentaron en una conferencia de prensa en Piura el pasado 11 de febrero.

PUEDES VER Zeballos sobre insultos a ministra Alva: Es innoble e impropio de un funcionario de Estado

Tras este hecho, mencionan que Carlos Paredes se reunió con la ministra María Antonieta Alva para enseñarle el audio y darle las explicaciones correspondientes. Agregaron que no existió algún pago al estudios de abogados Garrigues por el monto de $ 3 234,300.

“Posteriormente, el Presidente de Directorio de Petroperú sostuvo una reunión con la Ministra de Economía, en donde, entre otros, este tema fue tratado y puesto en contexto. El audio y su manipulación es parte de una campaña dirigida a socavar la actual política anticorrupción de la empresa, la cual es promovida por un pequeño grupo de ex trabajadores hoy despedidos y denunciados penalmente”, mencionan.

Vicente Zeballos rechaza insultos contra ministra

El jefe del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, rechazó de manera contundente lo insultos del presidente de Petroperú contra la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

“De la manera más contundente rechazamos todo tipo de adjetivos. Obviamente, innoble e impropio de un funcionario de Estado. Nuestra solidaridad con la señorita ministra María Antonieta Alva”, condenó Zeballos Salinas.

Asimismo, el primer ministro aclaró que próximamente van a evaluar el estado de la refinería Talara y también la permanencia en el cargo de Carlos Paredes Lanatta como titular de Petroperú.