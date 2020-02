Martín Vizcarra evita declarar sobre insultos a ministra de Economía

Martín Vizcarra evitó pronunciarse luego de que se revelen unos audios en los que Carlos Paredes, presidente de Petroperú, insulta a María Antonieta Alva, ministra de Economía.

“Es algo que no conozco”, señaló el presidente de la República sobre las palabras soeces de Paredes Lanatta contra la titular del MEF, a quien le dijo “Se te cae toda la m…” tras su negativa para asumir una millonaria deuda.

“(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das plata, vas a quedar como responsable”, es parte de la transcripción de la grabación a la que el semanario Hildebrandt en sus trece tuvo acceso.

"A la señorita ministra no le quedará más que refunfuñar, mentarme la madre y darme la plata”, dijo Carlos Paredes en otro extracto de la conversación resaltando que el Estado deberá asumir la millonaria deuda.

La fecha exacta del diálogo en cuestión se desconoce, pero se presume que fue en enero de este año cuando la ministra decidió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no asuma los $1500 millones de Petroperú.

Carlos Paredes, en conversación con el semanario, aceptó que sí es su voz la que se escucha en la grabación pero que esas palabras no se interpretan como una falta de respeto a la ministra.

“Hay palabras soeces, pero no hay una falta de respeto. Es un lenguaje que no usaría en una reunión formal. Es una grabación hecha en una conversación privada”, declaró agregando que no recuerda la fecha ni quién era el interlocutor.

Por su parte, Petroperú ha emitido un comunicado sobre la difusión de estos audios. “No se ataca ni insulta a la ministra de Economía María Antonieta Alva, y mucho menos en su condición de mujer”, sostienen, agregando que por el contrario, Petroperú “ha promovido el empoderamiento de la mujer”, al designar a trabajadoras en puestos directivos.