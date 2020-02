José Sam Yuen, conocido como “Rey de los casinos", confesó ante el Equipo Especial del caso Lava Jato haber entregado dinero a favor de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011, y con el objetivo de ocultar el origen del dinero ordenó a su exempleado José Bisso López de Romaña reclutar a falsos aportantes.

Según El Comercio, el millonario empresario declaró el pasado 10 de febrero vía videoconferencia desde España, en calidad de testigo ante la fiscal Luz de Fátima Córdova Saint-Pere, del despacho del fiscal José Domingo Pérez Gómez.

En esta diligencia, Sam Yuen, presidente del conglomerado económico SamGroup, señaló que donó S/ 1 000 en efectivo a Jorge Yoshiyama Sasaki en cada una de las tres reuniones en las que participó, sumando un total de S/ 3 000. Un monto mucho menor a lo sustentado anteriormente.

Además, que en los encuentros estuvieron presentes otros empresarios, a quienes se les pedía el mismo monto, y también se encontraba la misma Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y su esposo Mark Vito Villanella.

Mark Vito Villanella también es investigado en el caso fiscal que se sigue contra Keiko Fujimori. Composición: La República.

Sam donó S/ 27 000 a campaña de Keiko Fujimori

Esta información es la confirmación al seguimiento que hizo La República con documentos oficiales, en los que Bisso López de Romaña delató a su exjefe José Sam Yuen y precisó que el dinero total que entregó a favor del fujimorismo llegó a ser S/ 27 000, por lo que se reclutó a 12 aportantes fantasmas para “pitufear” el monto.

El exempleado, quien es cuñado del tribuno José Luis Sardón, dijo a la Fiscalía que solo seguía órdenes directas de su jefe, quien le ordenó reclutar a varios ejecutivos y sus esposas para que suscribieran falsos aportes.

José Sam Yuen es considerado 'El Rey de los Casinos', por los negocios que lidera. Según su ex hombre de confianza, el empresario reclutó falsos aportantes para Fuerza 2011.

Incluso, le pidió que coordinara con las 12 personas involucradas para que mintieran al Ministerio Público y afirmaran que sí habían donado dinero a Keiko Fujimori, versión de Fuerza Popular.

PUEDES VER Falso aportante contó cómo se pitufearon los aportes en la campaña de Keiko Fujimori

Indicó que uno de los argumentos que tendría que decir era que “donaron el dinero” por “temor a que Ollanta Humala llegue a la presidencia”, misma sustentación que dio Dionisio Romero, presidente ejecutivo del Grupo Credicorp.

Ex mano derecha. Javier Bisso fue director de empresas offshore de José Sam en Panamá.

“Ante las citaciones de la Fiscalía, me comuniqué con el señor Sam, manifestándole mi preocupación e indicándole que resuelva este tema (de los falsos aportes). Me respondió que el tema lo estaban viendo sus abogados y que mantenga la versión (falsa) de que yo había aportado, que no vaya a las citaciones (fiscales) y que dé una versión de tal manera que no me vinculen con el señor Sam. Indicándome que diga que lo hice (el falso aporte) por miedo al candidato a la presidencia Ollanta Humala. Ante la insistencia y presión del señor José Sam, dado que según me indicó todos (los falsos aportantes) iban a declarar en un mismo sentido, y temía por las represalias que pudiera tomar en mi contra, el señor Sam u otras personas, indiqué que sí había realizado el aporte (a Keiko Fujimori)", declaró Bisso López de Romaña a la Fiscalía.

Keiko Fujimori en prisión

Desde el 28 de enero, Keiko Fujimori regresó a prisión preventiva, a pesar que el Tribunal Constitucional anuló la anterior orden de la misma medida y la dejó en libertad. Su segundo reclutamiento se debe a que la Fiscalía, representada por José Domingo Pérez, demostró que la lideresa de Fuerza Popular tenía un alto peligro de fuga y de obstaculización a la investigación.