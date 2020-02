La República pudo obtener el extracto del audio donde se escucha al presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, lanzando improperios contra la actual ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, luego que se negó a asumir la deuda de 1,500 millones de dólares por la refinería de Talara.

Luego que el semanario Hildebrandt en sus trece difundiera la transcripción de una grabación donde se escucha a Paredes Lanatta conversando con una tercera persona, no identificada, sobre el accionar de la ministra de Economía.

PUEDES VER Zeballos sobre insultos a ministra Alva: Es innoble e impropio de un funcionario de Estado

En efecto, Paredes se refirió a Alva como su “gran amiga” a quien le pidió $ 1,500 millones por dicho proyecto, luego la insultó pues consideró que si no le daba el monto solicitado iba a quedar “como responsable” de lo que pase.

“(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das plata, vas a quedar como responsable”, se oye decir a Paredes.

La fecha exacta de dicho diálogo se desconoce, no obstante, se presume que fue en enero de este año cuando la María Antonita Alva decidió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no asuma los $1500 millones de Petroperú.

Maria Antonieta Alva asumió como titular de Economía el pasado 3 de octubre del 2019.

"A la señorita ministra no le quedará más que refunfuñar, mentarme la madre y darme la plata”, dijo Carlos Paredes en otro momento de la conversación resaltando que el Estado deberá asumir la millonaria deuda.

PUEDES VER Martín Vizcarra evita declarar sobre insultos a ministra de Economía

Paredes ratifica que es su voz

Tras se consultado por el audio, Carlos Paredes aceptó que sí es su voz la que se escucha en la grabación pero que esas palabras no se interpretan como una falta de respeto a la ministra.

“En el audio, que usted pudo haber escuchado no hay una falta de respetio a la ministra. Hay palabras soeces, pero no hay una falta de respeto. Es un lenguaje que no usaría en una reunión formal. Es una grabación hecha en una conversación privada”, manifestó agregando que no recuerda la fecha ni quién era el receptor.

Asimismo, el presidente de Petroperú aseguró que pudo acceder al audio y que se lo hizo llegar a la titular del MEF en una reunión que tuvieron ambos la semana pasada, en la que, según indica, se dio por “superado” el tema.

Es importante señalar que María Antonieta Alva es una de los cinco miembros del directorio de Petroperú y puede recomendar la salida de Paredes de la institución.

Ejecutivo responde

Zeballos rechaza palabras de Paredes. Vizcarra evitó pronunciarse. Foto: Presidencia.

Por su parte, el presidente de la República, Martín Vizcarra evitó pronunciarse luego de que se revelaron los audios en los que Carlos Paredes, presidente de Petroperú, insulta a María Antonieta Alva, ministra de Economía.

“Es algo que no conozco”, indicó el mandatario cuando se le consultó sobre las palabras soeces de Paredes Lanatta contra la titular del MEF, a quien le dijo “Se te cae toda la m…” tras su negativa para asumir una millonaria deuda.

PUEDES VER César Hinostroza: Procuraduría viajará a España para promover extradición en su contra

Por el contrario, el primer ministro Vicente Zeballos rechazó las declaraciones del presidente de Petroperú donde insulta a la titular de Economía y Finanzas María Antonieta Alva.

“De la manera más contundente rechazamos todo tipo de adjetivos. Obviamente, innoble e impropio de un funcionario de Estado. Nuestra solidaridad con la señorita ministra María Antonieta Alva”, manifestó.

PUEDES VER Antauro sostiene que su propuesta de pena de muerte incluye a Ollanta Humala

De igual manera, Zeballos aclaró que próximamente se va a evaluar el estado de la refinería de Talara y también la permanencia en el cargo de Carlos Paredes Lanatta como presidente de Petroperú.