Rocío Silva Santisteban, congresista electa del Frente Amplio, habló sobre la lista única con la que su bancada postulará a la Mesa Directiva del Congreso.

"Nuestra propuesta no es para negociar, no es negociable, es un gesto político y lo vamos a llevar hasta el final”, señaló la virtual parlamentaria. Agregó que no dialogaron con los otros partidos porque no tenían un vocero oficial definido.

“Hemos conversado con nuestro vocero Lenin Checco, y quedamos en que no íbamos a hablar con ningún representante de UPP o de cualquier otro partido hasta que no se instituya al vocero oficial; el problema con el Partido Morado es que tenía varios voceros”, sostuvo Silva Santisteban, quien encabeza la lista del Frente Amplio.

La virtual congresista calificó el pacto de gobernabilidad que firmaron las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Somos Perú como un “acuerdo de afinidades políticas”.

“El congresista [Manuel] Merino nos pudo haber llamado para preguntarnos, pero nunca lo hizo. Hubiera podido hacer una cortesía, pero no lo ha habido. No ha habido ningún acercamiento de parte de APP, ni de Somos Perú, menos de Podemos”, dijo en diálogo con Ideele Radio.

Frente Amplio: congresistas

El partido de izquierda obtuvo 9 curules en el nuevo Congreso. Enrique Fernández Chacón fue el más votado en la lista del Frente Amplio. Arlette Contreras le sigue como la segunda candidata con más votos obtenidos.

- Enrique Fernández Chacón

- Arlette Contreras

- Rocío Silva-Santisteban

- Absalón Montoya

- Lenin Checco Chauca

- José Luis Ancalle Gutiérrez

- Mirtha Vásquez Chuquilín

- Luis Bazan Villanueva

- Yvan Quispe Apaza

Por otra parte, la lista que postulará a la Mesa Directiva está conformada por Rocío Silva Santisteban (presidencia), José Luis Ancalle (primera vicepresidencia), Mirtha Vásquez (segunda vicepresidencia) y Absalón Montoya (tercera vicepresidencia).