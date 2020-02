El acuerdo de gobernabilidad que ha unido a Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú y Podemos Perú busca llegar a la Mesa Directiva con 69 votos, sin embargo, la gran sorpresa fue la exclusión del Partido Morado, el cual fue remplazado por el partido de José Luna Gálvez.

La virtual congresista de la bancada morada, Zenaida Solis aseguró que Manuel Merino dio su palabra de que el partido de Julio Guzmán formaría parte del bloque, pero esto fue desmentido por el mismo congresista.

“El señor Merino ha señalado que jamás dio su palabra y que simplemente fueron conversaciones”, comentó.

¿Qué une a estos partidos? Para la conductora de Sin Guion, se ha revelado una clara identidad en los líderes de estas cuatro organizaciones políticas como una base municipal y, además, son propietarios de universidades privadas, lo cual pondría en peligro la reforma universitaria.

“¿Qué podemos esperar del futuro? La tentación populista. La mayoría de congresistas que vienen de provincias sostienen que la manera de hacer política es muy diferente a la de Lima y que se necesitan entregar cosas completas", indicó.

RMP dejó saber sus dudas respecto a la aprobación de las reformas políticas, pues, según Manuel Merino, Acción Popular no estaría a favor de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, lo cual ayudaría a eliminar el voto preferencial.

La abogada manifestó que es entendible que el nuevo Congreso quiera acercarse al pueblo, pero resaltó que su método podría ser mediante acciones populistas.

“Yo les apuesto que no va a haber reforma política, ni primarias (...) Sospecho que nos han engañado durante la campaña y que esto no va a mejorar con el tiempo. Hay una tentación populista no solo en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo”, indicó.

