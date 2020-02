El expresidente de la República Ollanta Humala aseguró haberse comportado como un buen hermano con Antauro Humala. Opinó que los 19 años que cumple en prisión por el caso Andahuaylazo es excesivo, sin embargo, el exmandatario precisó que “no puede infringir la ley” en referencia a no haber liberado a Antauro.

“Yo creo que me he portado como un buen hermano, lo he apoyado hasta donde he podido dentro de la ley. Él ha hecho su camino político y terminó en el Andahuaylazo con cinco muertos. En lo personal creo que ha cumplido con un exceso de carcelería, creo que es demasiada la pena que está pero, yo no puedo hacer nada sobre eso”, declaró.

En ese mismo sentido, sostuvo que ha sido bastante tolerante con la actitud de su hermano cuando fundó el periódico con su nombre “Ollanta”, por el que, según aclaró, solicitaron su retiro del Ejército.

“En esas condiciones yo he sido demasiado tolerante porque el puso mi nombre a su periódico y le ponía la línea que le daba la gana, como toda mi familia ha querido apoyarlo, hasta que gracias a su periódico me pasan al retiro a mí”, manifestó en Canal N.

Asimismo, Ollanta Humala dijo que al terminar el levantamiento en Locumba, el 29 de octubre del 2000, ambos conversaron sobre sus planes futuros. A lo que Antauro le señaló sus intenciones de incorporarse a la política.

“Cuando yo vine de Francia, yo lo visitaba cada 15 días con mi suegro todavía, hasta que me planteó algo que me parece que era innoble, quería tomar el control del partido que estoy organizando con otros compatriotas y le dije que no. Ahí fue que me amenazó, que iba a quitar el nombre a su periódico, que me iba a declarar la guerra, que es lo que hizo”, enfatizó.

El ex jefe de Estado reiteró que trató de buscar el bienestar de su hermano y precisó que no pudo indultarlo porque era contra la ley.

“En lo que he podido he procurado darle bienestar, lamento que esa situación sea un parteaguas en mi familia, mi padre fue su abogado y él cree que yo podía indultarlo cuando él ya había perdido el juicio. Era contra la ley porque el secuestro no es indultable”, explicó Ollanta Humala.