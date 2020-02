Keiko Fujimori: ¿quién es el hombre que habría lavado casi 500 mil USD para su campaña?

Giancarlo Bertini Vivanco, es uno de los empresarios vinculados con los presuntos falsos aportes realizados a la campaña presidencial de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori.

Es hijo de Eugenio Bertini, el que fue directivo del Banco Wiese y apareció en un video realizando coordinaciones con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

PUEDES VER Keiko Fujimori: MINJUS aprueba pedido para extraditar a Giancarlo Bertini

Asimismo, su exesposa Patrizia Coppero del Valle sostuvo que tenía conocimiento que su excónyuge arrastraba deudas. Agregó que el sobrino del exsecretario fujimorista, Jorge Yoshiyama Sasaki le compró varias de ellas.

"Lo que yo creo, y lo sé ahora porque me he enterado, es que Jorge Yoshiyama le compró varias deudas que él tenía y las consolidó solamente en una (...) “Sé que Jorge Yoshiyama le compró esa deuda. Entonces, yo me imagino que él le debía favores o podía hacer varias cosas que él le pidiera por ese favor”, confesó Coppero del Valle en el 2018.

PUEDES VER JNJ inicia proceso disciplinario de destitución contra Chávarry y Gálvez

Gran parte del dinero proviene de Odebrecht, según Ministerio Público

Se le procesa por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento y tenencia en agravio del Estado.

Su principal trabajo habría sido “pitufear” el dinero que ingresaba a la campaña fujimorista a solicitud de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del exministro del fujimorismo Jaima Yoshiyama Tanaka.

Es decir, Bertini se encargaba de reportar un elevado monto de dinero en pequeñas partes para no generar sospechas, para después conseguir las firmas de los falsos aportantes.

PUEDES VER Excolaboradora denuncia a Daniel Urresti por maltrato psicológico

El monto que presuntamente entregó fue cerca de 500 mil dólares, por medio de su empleado Daniel Mellado Correa, así como de otras empresas vinculadas al imputado. El dinero proviene de la empresa Odebrecht, según la tesis del Ministerio Público.

El investigado, de acuerdo a la ONPE, habría dado aproximadamente 171 mil soles a la campaña Fuerza 2011, movimiento político liderado por la reclusa Keiko Fujimori. Así como habría sido otro aporte simluado. Bertini Vivanco también captó a falsos aportantes para el “blanqueo” de dinero ilegal.

Se aprobó pedido para su extradición, pese a estar prófugo

Bertini fue capturado el 4 de enero del 2019 en Italia por agentes de la Interpol por su relación con el caso Cocteles. La orden de captura dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho incluyó 36 meses de prisión preventiva.

Poco tiempo después, el 21 de octubre del mismo año, se fugó rumbo a Bolivia por Cusco, con el objetivo de llegar a Europa, beneficiándose de su doble nacionalidad para su ingreso.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó través de Normas Legales del diario oficial El Peruano la Resolución Suprema N°026-2020-JUS, el pedido de extradición para el empresario. Bertini se encuentra prófugo fuera del país desde octubre del 2018, cuando escapó.