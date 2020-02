Excolaboradora denuncia a Daniel Urresti por maltrato psicológico

El electo congresista Daniel Urresti fue denunciado por presunto maltrato psicológico en contra de una excolaboradora de campaña suya. La mujer indica que el candidato con votación más alta de los comicios extraordinarios “la humilló” y “desvalorizó” cuando fue a pedir apoyo luego de haber trabajado para él.

Según difundió Latina, Giovanna Machacuay Barrera interpuso la demanda en contra de Urresti y su sobrino, José Luis Urresti, ante el Centro de Emergencia Mujer, la misma que ya está a nivel de la Fiscalía. Indica que la maltrataron frente a su menor hija.

Denuncia contra Daniel Urresti

La mujer precisa que trabajó y participó activamente en la campaña electoral de Daniel Urresti, para los últimos comicios 2020, a través de las redes sociales. Además, que anteriormente lo había apoyado en campañas anteriores organizando eventos y portátiles, a pesar que la actividad no era remunerada.

Daniel Urresti enfatizó semanas atrás que Podemos Perú pasó la valla electoral por su imagen. Foto: La República.

Luego de culminada la campaña, se comunicó con Jorge Luis Urresti para solicitarle un apoyo económico debido a que su hija de 6 años necesitaba un tratamiento médico y en retribución al trabajo que realizó. Sin embargo, indica que solo recibió insultos.

Entonces, el pasado 28 de enero, tras conocerse los primeros resultados que nombraban como electo a Daniel Urresti, se acercó al local de Podemos Perú y se dirigió directamente al ahora virtual congresista para solicitarle el apoyo correspondiente.

No obstante, menciona, también recibió maltratos de parte del exgeneral quien comenzó a gritarla frente a los demás miembros de la organización política y a su hija, con la que había acudido al recinto.

“No tuvo piedad me humilló delante de toda la gente, me desvalorizó como mujer, no me respetó. Yo le pedía que por favor hable con su sobrino ya que él me estaba insultando y no me quería reconocer el trabajo que yo había realizado en redes”, declaró en entrevista al noticiero televisivo.

Giovanna Machacuay Barrera denuncia a Daniel Urresti. Foto. La República.

Agregó que tras la reacción violenta de Urresti, él dijo que deberían denunciarla a ella, hecho que causó más indignación de la ahora denunciante.

“Le dije por favor ayúdeme, y me dijo a mí qué me tienes que molestar con esas cosas, yo no sé nada, denúncienla. O sea, después de yo haber trabajado para él, pide que me denuncien”, mencionó.

Sobrino de Urresti niega maltrato

Este diario intentó comunicarse sin éxito con Daniel Urresti para recibir sus descargos respectivos. Latina se comunicó con José Luis Urresti, también denunciado, quien dijo que Machacuay Barrera busca sacar provecho de la situación asegurando que nunca trabajó para la campaña y que su apoyo era voluntario.

“Como que quiere sacar provecho, piensa que como mi tío va a ser congresista, como que la reconozcan, pero no podemos reconocer nada porque no se ha contratado a nadie”, indicó.

Al respecto, la denunciante detalló que según le indicó El hijo de José Luna Gálvez, presidente del partido Podemos Perú, había presupuesto para 30 personas y que a pesar de eso Jorge Luis Urresti le dijo, entre insultos, que solo tenía para cinco de ellos.

“Él tiene que tener compostura y forma de tratar a las mujeres, no porque sea el congresista más votado él va a venir a maltratar, a humillar”, manifestó Giovanna Machacuay sobre Daniel Urresti, por quien también solicitó garantías para su vida por temor a las represalias.