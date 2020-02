Cierran nueve colegios privados en Chiclayo

En todo el 2019, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chiclayo identificó 20 instituciones educativas privadas que no contaban con autorización de uso de local o no tenían instrumentos de gestión, lo que no garantizaba una adecuada prestación del servicio. Tras analizar caso por caso, la Comisión Especial de Sanciones e Infracciones de dicha entidad determinó el cierre de nueve colegios, pues donde decían funcionar ahora existen viviendas abandonadas, bodegas y hasta casas de retiro.

“Funcionan en locales no autorizados, pues fueron creados en una determinada dirección y con el tiempo se han cambiado a otra dirección y no han comunicado. Otras han prestado su membresía a terceros y no han regularizado. Y otras están funcionando en condiciones inadecuadas”, detalló el director de la UGEL Chiclayo, Ángel Salazar Piscoya, quien en estos días deberá emitir una resolución oficializando el cierre.

Las instituciones educativas que deberán ser clausuradas son el Innova College (El Porvenir), Colegio Norte (Monsefú), Mary Rice (Monsefú), San Juan (Chiclayo), Cubano Peruano (Chiclayo), Bethania School (José L. Ortiz), Epaltri College (José L. Ortiz), San Juan Bautista (Pomalca) y el Hipólito Unanue (Chiclayo). Para el funcionario, unos 400 estudiantes se verán afectados por esta medida de cierre, pues deberán ser reubicados en otras instituciones educativas.

Por otro lado, en la primera supervisión de este año, la UGEL ha identificado un colegio que lleva alrededor de siete años funcionando al interior de una cochera.

Se trata de la institución educativa privada Alfred Nobel (P.J. Atusparia), donde existen tres aulas de nivel primario divididas con triplay en un espacio de apenas 107.51 m2, no cuentan con área de recreación y el área de computación la desarrollan en unas cabinas de internet ubicadas cerca al colegio.

Según informó el director de Gestión Institucional, Henry Rivadeneyra Sandoval, cinco de las ocho escuelas verificadas no cuentan con las condiciones adecuadas para los estudiantes, por lo que se iniciará con el proceso sancionador.

“Bajo ningún criterio estas instituciones deberían seguir funcionando. Vamos a intensificar las supervisiones”, puntualizó.

La Clave

A la fecha, según información proporcionada por la UGEL Chiclayo, en esta provincia existen 296 colegios públicos y privados omisos que no han cumplido con registrar la evolución de los estudiantes matriculados, niveles de atraso escolar, número de personal docente, etcétera.