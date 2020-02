De Belaunde sobre acuerdo de gobernabilidad: “Nosotros seguimos con el mejor ánimo"

Alberto de Belaunde aseguró que existe gran indignación entorno al caso de Solsiret Rodríguez y no solo por el trágico crimen, sino por la negligencia y falta de empatía con la que la Policía Nacional trata este tipo de investigaciones.

“Es necesario que centremos en debate en seguridad ciudadana, en cómo vienen funcionando nuestras comisarías y cómo los ciudadanos no cuentan con mecanismos para hacer valer su voz”, señaló.

Por otro lado, indicó que la bancada del Partido Morado tiene 50 propuestas para llevar al Legislativo, lo cual refleja su unidad programática. Además, agregó que dentro de estos proyectos está la reforma política, electoral y violencia contra la mujer.

El virtual congresista afirmó que al grupo político que pertenece le corresponderían presidir dos comisiones, pero especificó que tienen mayor interés en las comisiones de Educación, Economía y Derechos Humanos.

“En la bancada morada no verán congresistas que se vayan por otro lado”, manifestó.

¿Por qué el Partido Morado no formó parte del acuerdo gobernabilidad? Belaunde resaltó que el partido político tuvo voluntad de hacerlo y dialogó con todas las agrupaciones, no obstante, explicó que no se puede centrar solo en la Mesa Directiva.

“Fue decisión de ellos y nosotros seguimos con el mejor ánimo de colaboración (...) Espero que haya el espacio para esta agenda mínima de consenso”, comentó.

De igual modo, sostuvo que se deberá debatir si procede una denuncia en contra de Mercedes Áraoz y Pedro Olaechea por los actos del 30 de setiembre, sin embargo, el Partido Morado no ha evaluado ser los impulsadores de esta medida.

