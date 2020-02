Walter Aduviri desde la cárcel: “Estoy arrepentido de confiar en Agustín Luque”

Liubomir Fernández

Desde el penal de Yanamayo, el suspendido gobernador de Puno, Walter Aduviri, respondió las preguntas de La República. Actualmente purga prisión por el caso aimarazo.

Tras más de cinco meses de encierro, cuál es su mea culpa respecto a sus siete meses de administración regional.

Primero; mi encierro es injusto y es totalmente ajeno al corto periodo de la administración regional. Por lo tanto, no hay razón de mea culpa. Mi encierro es producto de una justicia corrupta, politizada, en donde se me sentencia sin ningún medio probatorio. [La] justicia de la región Puno [está] al servicio de la gran minería transnacional, [que] cumplió sus grandes objetivos que es saquear los recursos naturales de nuestra patria alineados a los intereses de los gobiernos neoliberales, en donde su pensamiento único es encarcelar a los que piensan distinto (…). Los recursos naturales deben servir para el desarrollo de nuestro país y no para engordar a corruptos y saqueadores. Estos gobiernos neoliberales, incluido Vizcarra me tienen de prisionero político de este sistema, gracias a su brazo político del sistema judicial de la región Puno. (…).

Fue elegido con alta expectativa. Sin embargo, en sus cortos meses de gestión muchos se sintieron defraudados. ¿Qué podría decir sobre ello?

A mí me eligió la población y no sector de la prensa. Sin embargo, ese sector [de la prensa] con los políticos tradicionales, ex asesores PNUD, exgerentes de gestiones anteriores, coludidos con otros sectores, como es el Poder Judicial, Ministerio Público, dueños y miembros de directorio de algunos medios de comunicación, ellos nunca estuvieron de acuerdo con mi elección. En campaña electoral su postura fue conocida y siempre acudieron a la mediatización. Todos ellos una vez ya electo complotaron en mi gestión. Por ejemplo; cuando unos asistentes administrativos enamoraban, el culpable era el gobernador y eso en algunos diarios salía full portada. Ahora hay muchas denuncias nadie dice nada. (…)

Políticamente lo que ha quedado evidenciado es que Mi Región (movimiento que llevo al poder a Aduviri), no estaba cohesionada. A todas luces era una agrupación electorera. Tras su encarcelamiento, Agustín Luque, ha marcado distancia de su discurso y sus más cercanos colaboradores. ¿Qué podría decir usted del vicegobernador?

-Mi Región, sí es un movimiento político regional legalmente inscrito en el JNE. Tiene sus militantes afiliados y sus bases a nivel regional. Ahora, el señor [Agustín] Luque, no es afiliado al movimiento Mi Región. Al vicegobernador, dos cosas; bien trabaja por el desarrollo de la región o en todo caso el Consejo Regional declare [su] vacancia por incapacidad.

Sus abogados aseguran que está arrepentido de confiar en Agustín Luque, al igual que varios consejeros que fueron incluidos en la plancha de Mi Región. ¿Puede usted confirmar esa versión?

Por supuesto que sí. Siempre se pensó en la buena voluntad de cada uno de ellos [para]trabajar por el desarrollo regional sin ningún tipo de interese personal. Es por eso que el presidente del movimiento Mi Región, lo separó de la organización. En la actualidad el movimiento Mi Región, no gobierna.

Sus abogados aseguran que usted fue presionado por consejeros para que puedan administrar obrar y personal. ¿Puede usted confirmar ello y dar nombres? Si fue así qué cosa le pidieron.

Un sector de consejeros sí tuvieron intereses personales y creyeron que se gobierna dividiéndose las gerencias como si el GORE fuera su chacra. Eso nunca se les permitió ni se les permitirá. El movimiento Mi Región, por intermedio del plan Collasuyo, su objetivo es trabajar por el desarrollo regional. Ósea, las trece provincias.

