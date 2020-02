Por las redes sociales amenazan de muerte al burgomaestre de Samanco

El alcalde de Samanco, Arturo Molina Haro, ha sido amenazado de muerte a través de la cuenta de Facebook “José Alfre jb Cotillo Estación”, en la que se han publicado mensajes intimidatorios en su contra y un vídeo donde se aprecia un disparo de pistola en una de las calles de este distrito de la provincia del Santa, en Áncash.

El burgomaestre demandó a la Policía que atrape a los autores de las amenazas en su contra, las cuales empezaron coincidentemente después de que su municipalidad clausurara temporalmente el Karaoke Disco Bar Easy Samanco.

“No tengo Facebook ni Instagram, pero mis familiares me comunicaron de las amenazas. Yo no actúo mal, no he perjudicado a nadie, soy honesto, rechazo la corrupción, por eso pido que se investiguen estos hechos en mi contra, aunque sospecho que detrás de la cuenta José Cotillo hay motivaciones políticas de mis adversarios”, pronunció.

La clausura fue publicada en la página oficial de Facebook de la municipalidad de Samanco y luego empezaron los comentarios a favor y en contra como el publicado de la cuenta “José Alfre jb Cotillo Estación”, que abiertamente lanzó amenazas contra el alcalde, incluso se publicó el disparo de una pistola en Samanco.

Según se conoció, los agentes de la División de Alta Tecnología de la PNP vienen investigando la cuenta de Facebook para descubrir a quién le pertenece y detenerlo por las amenazas a la autoridad de Samanco.

Molina se reunió con las autoridades integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para exponer su caso y tomar las medidas de seguridad y acciones contra los cobardes que amenazan detrás de las redes sociales.

Cabe recordar que en octubre del 2015 el exalcalde de Samanco, Francisco Ariza Espinoza, denunció que era amenazado de muerte. Habían aparecido pintas con mensajes intimidatorios en su distrito y la Policía no investigó para descubrir de dónde procedían las amenazas; sin embargo, el 20 de ese mismo mes el burgomaestre fue asesinado a manos de sicarios en la carretera a Nepeña.