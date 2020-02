Además, el presidente Martín Vizcarra aseguró que no conoció con anticipación la demanda que interpuso Odebrecht en contra del Estado peruano ante la CIADI por el caso Gasoducto, donde la constructora brasilera exige el pago de US$1 200 millones.

Como se recuerda, el 23 de diciembre del 2019, un abogado de Odebrecht comunicó a la Fiscalía y la Procuraduría ad hoc que acudirán ante la CIADI. Es así que el último 21 de enero, la empresa presentó la demanda ante el centro de arbitrajes del Banco Mundial donde busca la devolución de su inversión en el proyecto Gasoducto Sur Peruano.

No obstante, el hecho derivó en una crisis que el Gobierno de Vizcarra buscó solucionar al “renovar” a los ministros de Energía y Mina, Justicia, Educación y Transporte y Comunicaciones.

El aprieto que sacudió al Ejecutivo se debió a que trascendió reuniones entre el ahora ex procurador ad hoc Jorge Ramírez con representantes de Odebrecht y el entonces ministro de Energía y Minas Carlos Liu Yonsen, previa coordinación de la recientemente destituida ministra de Justica Ana Teresa Revilla.

De acuerdo a declaraciones del exprocurador Ramírez, el presidente Martín Vizcarra sí estaba al tanto de la reunión del 9 de enero entre los entonces ministros de Liu Yonsen y Revilla Vergara con los representantes de Odebrecht, 12 días antes que se presente la demanda de US$12 millones.

Ante ello, el presidente Vizcarra aseguró que desconocía la reunión entre los representantes de la empresa brasilera y funcionarios. “Ese momento no. Luego, cuando se dan los hechos sí [me comunican sobre la reunión]”, también señaló que Palacio de Gobierno no tuvo injerencia en la salida de Jorge Ramírez en la Procuraduría ad hoc.

Consultado Vizcarra Cornejo aseguró que se enteró de la demanda “desde el día anterior que se hizo pública”. “Se hizo pública cuando pusieron en el portal del CIADI […] tuve en conocimiento con un día anterior [sobre la demanda] a diferencia de la opinión pública”, indicó.