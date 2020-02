Sindicatos denuncian persecución a dirigentes del hospital Daniel Alcides Carrión

Los hechos que ocurren al interior del hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, afecta la tranquilidad de pacientes, trabajadores, directivos y hasta dirigentes. Las denuncias difundidas en medios de comunicación ha empeorado la situación. Hoy los dirigentes gremiales de este nosocomio son víctimas de hostilización, acoso y hasta de persecución.

La razón: los delitos de corrupción, el negociado de recetas, agresión a médicos, desabastecimiento de medicinas, medicinas vencidas y para coronar la cereza, el alquiler del espacio asignado al Cuerpo Médico a “terceros” para convertirlo en un restaurante público.

“Esto es ilegal, no se puede subarrendar un espacio que pertenece al Estado. El contrato dice ese espacio debe ser usado por los agremiados, sin embargo se ha convertido en una restaurante público, nosotros hemos pedido una explicación al Cuerpo Médico sin embargo hasta hoy no hay una respuesta formal”, dice un dirigente que prefiere no dar su nombre por seguridad.

La República, conversó con el doctor, Carlos Arica Presidente de la Asociación del Cuerpo Médico del hospital Carrión quien afirmó que no es cierto, si se concesionó o no un espacio del local institucional es un asunto meramente administrativo que a nadie le debe importar.

“No es cierto que alquilamos el local, además, qué importancia puede tener para la población, es un tema administrativo. Los problemas al interior del hospital Carrión son grandes, no hay medicinas, hay medicinas vencidas, se trabaja en malas condiciones, eso lo que debe ver la prensa”, afirmó Arica.

En tanto, otro dirigente dijo que el “alquiler” a un tercero del área destinada al Cuerpo Médico es ilegal. “Aquí ya nada anda bien ya hemos solicitado la explicación, pero hasta ahora no hay una respuesta, pero la Ley de Transparencia es clara, así estamos esperando una respuesta oficial”, denunciaron.

Hace poco la Defensoría del Pueblo realizó una inspección en el hospital Daniel Alcides Carrión y constató una serie de deficiencias en su almacén especializado de medicamentos y la farmacia central, donde incluso encontraron medicinas vencidas.