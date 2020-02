Denuncia de presunto negociado pone en aprietos a alcalde

Una comisión de regidores de Trujillo investigará la denuncia sobre un presunto negociado en los trabajos de mantenimiento de parques y en el que estarían involucrados dos familiares del burgomaestre Daniel Marcelo Jacinto.

El grupo de trabajo lo integran los regidores Sergio Vílchez, quien lo preside, Sandra Trujillo y Hernán Aquino, por la mayoría de Alianza Para el Progreso (APP); y Jorge Rodríguez y Raúl Lozano, por la minoría de Todos Por el Perú (TPP) y el Partido Aprista, respectivamente.

De acuerdo a una investigación periodística, Dany Marcelo Cruz y Luis Marcelo Ruiz, hijo y sobrino del alcalde, respectivamente, habrían coordinado con empresarios el ofrecimiento de contratos en servicios de infraestructura de parques. La interrogante es si la autoridad edil conocía de estos movimientos de sus familiares. Otra, si efectivamente se hicieron trabajos. Uno de los denunciantes, el contratista Hamilton Izaguirre Vásquez, sostuvo a un programa radial que el alcalde conocía de esta situación y que ofreció pagarles por los servicios prestados. Las indagaciones de la comisión permitirán llegar a la verdad.

Ayer, durante una tensa sesión extraordinaria de concejo, quedó confirmado que sí se hicieron algunos trabajos, aunque Marcelo insistió en que no existen contratos. El gerente de Obras, Jorge Bringas, en su exposición, también aseguró que no se realizaron trabajos. Sin embargo, el propio regidor apepista Noé Anticona Solórzano señaló que en el parque (La Cascada) sí se hicieron labores.

El burgomaestre insistió en su defensa. “Pero cómo voy a responder la carta notarial (del denunciante Hamilton que exige el pago de 80 mil soles) si la municipalidad no tiene ningún contrato. En servicios generales no hay ninguna orden para pagar”, acotó y dijo que sus familiares no tienen ninguna participación en la administración municipal. La regidora aprista Olga Cribilleros respondió que sí se habían empezado los trabajos y se paralizaron por falta de pagos. Denunció que existió un negociado que luego se ha tratado de regularizar.

Gerente mal parado

Bringas quedó mal parado. Su exposición no convenció a los concejales e incluso Aquino pidió su renuncia y exhortó a acabar con la corrupción de raíz en esta gestión edil, “de lo contrario nos volvemos cómplices”.

“No podemos tapar la corrupción, venga de donde venga. Y no es un parque, son 18 parques (intervenidos). Algunos vecinos señalan que han botado las veredas”, acotó

Hoy en sesión ordinaria, Aquino pedirá a la Procuraduría que inicie acciones legales contra los denunciados y los contratistas que han intervenido en los parques y han causado un perjuicio económico a la comuna. Exhortó a Marcelo a tomar cartas en el asunto.

Nancy Vásquez y Robert de la Cruz no dijeron nada

El primer regidor José Ruiz Vega pidió a Marcelo responder si existen contratos para bienes y servicios en 19 parques, ya que existen denuncias de moradores por intervenciones en estos.

El alcalde sigue perdiendo el respaldo de la propia bancada apepista que ayer —excepto los regidores Nancy Vásquez y Robert de la Cruz— se mostró implacable para exigir que se investigue la grave denuncia de negociado que involucra a dos familiares de la autoridad.

El presidente de la comisión investigadora, Sergio Vílchez, indicó que hay fotos y videos que demuestran que sí se hicieron trabajos de levantamiento de veredas en parques como La Cascada. Adelantó que podría citar a los contratistas. Hernán Aquino mostró fotos del parque La Cascada.