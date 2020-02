El ministro del Interior, Carlos Morán, se refirió este miércoles sobre la supuesta desautorización del presidente, Martín Vizcarra, quien afirmó que lo dicho por Morán sobre la reducción de personal de seguridad a congresistas solo fue “una propuesta”.

“Lo que he dicho fue un encargo del presidente para una evaluación. Es una iniciativa. El presidente no me ha desautorizado. La iniciativa sigue en pie. Yo acá quiero puntualizar de que más allá de la forma como se apruebe esta iniciativa, está la intención del Gobierno de solucionar un problema que es el déficit de personal de seguridad policial”, manifestó durante una conferencia de prensa del Consejo de Ministros presidida por Vicente Zeballos.

De igual manera, el titular del Mininter habló sobre la aceptación de esta iniciativa por parte de algunos congresistas quienes mostraron su apoyo para incrementar el número de efectivos en las calles.

“También quiero aprovechar que algunos congresistas se han manifestado a favor de esa iniciativa como la bancada de Somos Perú. Yo estoy dispuesto a reunirme con otras bancadas para hacerles llegar el planteamiento a todos los partidos antes que se instale el Congreso”, expresó Morán.

En efecto, Morán Soto aseguró que todo el pleno del Consejo de Ministros decidió acogerse a la propuesta para reducir “sustancialmente" el personal policial, así como dejar que los vehículos de su seguridad estén a disposición de la Policía. “Esta iniciativa tiene que partir desde un ejemplo que viene de casa”, dijo.

Del mismo modo, aclaró que la reducción de personal policial no es solo para los parlamentarios sino que la normatividad también incluye a efectivos que resguardan a jueces, ministros, fiscales y demás autoridades del Estado.

“Esta medida no es contra nadie. Sino a favor de la ciudadanía y no es solo a congresistas. De acuerdo a la normatividad interna, esta seguridad que ofrece la Policía es para jueces, para fiscales superiores, autoridades políticas y todo eso tiene que revisarse. La iniciativa sigue en pie. Yo no me siento desautorizado”, agregó.

Morán: “Faltó una mejor comunicación”

Ministro Carlos Morán descartó vaya a renunciar al Mininter. Foto: Mauricio Malca.

Por último, Carlos Morán reconoció que “faltó una mejor comunicación” de su parte para anunciar la medida. No obstante, descartó que haya sido preparado antes de hablar con Martín Vizcarra y que nunca estuvo en duda su salida del Ministerio del Interior.

“Eso lo descarto completamente (sobre una supuesta preparación). Además, las opiniones de los políticos son todas respetables. Este juego político es así. Hay críticas, hay observaciones, hay aprobaciones y tenemos que aceptarla […] Si no estuviera respaldado por el presidente no estuviera sentado aquí”, aseveró.