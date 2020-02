Carlos Morán: El presidente no me ha desautorizado, la iniciativa sigue en pie [VIDEO]

El ministro del Interior, Carlos Morán, se refirió este miércoles sobre la supuesta desautorización del presidente, Martín Vizcarra, quien afirmó que lo dicho por Morán sobre la reducción de personal de seguridad a congresistas solo fue “una propuesta”.

“Lo que he dicho fue un encargo del presidente para una evaluación. Es una iniciativa. El presidente no me ha desautorizado. La iniciativa sigue en pie. Yo acá quiero puntualizar de que más allá de la forma como se apruebe esta iniciativa, está la intención del Gobierno de solucionar un problema que es el déficit de personal de seguridad policial”, manifestó durante una conferencia de prensa del Consejo de Ministros presidida por Vicente Zeballos.