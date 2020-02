Roberth Orihuela Q.

Para los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa, la Adenda 13 del proyecto Majes Siguas II debe aprobarse sí o sí por el Consejo Regional. El documento debe ser presentado en poco más de un mes.

De aprobarse, se dará luz verde al incremento del costo del proyecto en US$ 104 millones. Su valor actual es US$ 550 millones.

Esta postura fue expuesta por Javier Rospigliosi, jefe de Planeamiento y Presupuesto, y funcionarios de la región a los consejeros regionales. Les dijeron que "si no se firma la Adenda 13, nos vamos a arbitraje".

El mismo argumento

El gerente del proyecto Majes Siguas II, Alfonso Cari, expuso ayer los avances del informe final de la Adenda 13 ante el pleno regional. Cari volvió a resaltar que las nuevas circunstancias para la propuesta de la adenda son el cambio climático, la reducción del caudal del río Apurímac, que llenará el embalse de la represa de Angostura, y la evaporación del agua en el sistema de distribución. Técnicamente habría un déficit de agua de 86.56 hectómetros cúbicos por año (hm3/año), que representa el 16.33% del embalse de la represa de Angostura.

Por esos motivos, indican los funcionarios regionales, se justifica el cambio de canales a tuberías por un costo de US$ 104 millones.

Sin embargo, los consejeros Edy Medina, José Luis Hancco y Elmer Pinto recordaron a los funcionarios regionales que ese "pretexto" ya estaba totalmente descartado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y por otros especialistas. "Sabemos que la pérdida de agua será mínima y que no se ha reducido el caudal del río Apurímac", indicó Hancco.

Medina agregó que no veía ningún motivo para pagarle tanto dinero a una empresa que hasta el momento no ha dado la cara ni entrega su cierre financiero. "Que demuestren que pueden invertir, que vengan ellos mismos y expongan su propuesta. No puede ser que los funcionarios regionales defiendan a la empresa", añadió.

Finalmente, Pinto dijo que la mejor propuesta para resguardar el recurso hídrico sería una represa intermedia en el caudal del río Siguas. "Con esa represa se puede asegurar agua para Majes I y Majes II. Es una obra más eficiente que el cambio tecnológico", manifestó.

Los consejeros proponen que se desestime la Adenda 13 y se continúe con el proyecto tal cual está establecido en el Texto Único Ordenado (TUO) de 2015.

Sí o sí

Sin embargo, los funcionarios regionales insisten. Rospigliosi señaló que la única alternativa es firmar la Adenda 13. "Si no firmamos, debemos prepararnos para un arbitraje. En caso ganemos o perdamos, el proyecto podría reiniciarse en el mejor de los casos en ocho años", dijo.

Además, recalcó a los consejeros que tampoco se podrían reiniciar las obras con el TUO 2015. “Tiene muchas deficiencias técnicas. Como está el proyecto actualmente, no puede reiniciarse. No hay forma sin firmar la Adenda 13”, añadió. v