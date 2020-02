El director ejecutivo del programa de alimentación escolar Qali Warma, Fredy Hinojosa Angulo, reconoció que fue abogado defensor de la exministra aprista Susana Pinilla Cisneros, quien se encuentra en condición de prófugo de la justicia, y que su militancia en el Partido Aprista Peruano se mantiene suspendida.

Durante la gestión de Pinilla como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fredy Hinojosa fue designado director ejecutivo del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), en febrero de 2008, durante el segundo gobierno de Alan García.

Según la base de datos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Hinojosa se inscribió en el PAP el 31 de enero de 2005 y su afiliación se inició el 23 de enero de 2008, por lo que es un afiliado válido. No se encuentra registrado que su militancia o afiliación está suspendida, como dijo a este diario.

“¿Sigue siendo militante del Partido Aprista Peruano?”, le preguntamos.

“Eso es información pública. Yo he suspendido la militancia”, respondió: “Desde hace 10 años que yo no hago vida política, de militante o de dirigente. Lo que pasa es que desde joven siempre me ha interesado la función pública. Pero en respuesta a la pregunta, yo he suspendido con documento la militancia al asumir la gestión pública. En la actualidad no soy militante y presenté el documento antes de ejercer la función pública. Además, no es incompatible”, explicó.

El director ejecutivo de Qali Warma también respondió sobre el papel que desempeñó como abogado defensor de la exministra aprista Susana Pinilla, condenada a 5 años de prisión por el delito de colusión.

Se atribuyó a Pinilla haber aprobado, como miembro del directorio de Corpac, la contratación de una entidad financiera de la alcaldía del Callao, durante la gestión de Félix Moreno -procesado por corrupción de funcionarios-, para un proyecto de obra pública que quedó inconclusa, no obstante que se entregó un adelanto de 21,3 millones de soles.

El 22 de febrero del 2019, el juez Gino Delzo Livias sentenció a la exministra Susana Pinilla y el exalcalde chalaco Félix Moreno, entre otros exdirectores de Corpac y de alcaldía del Callao, a 5 años de prisión efectiva.

“Efectivamente, ejercí la profesión pero solo hasta que comencé en la función pública”, dijo Fredy Hinojosa, quien prefirió no ofrecer mayores detalles sobre la defensa de la exministra aprista del gobierno en el que también actuó como funcionario del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, así como del Cofopri.

“¿Recomendaría a la señora Susana Pinilla que se ponga a derecho?”, le preguntamos.

“No me corresponde en este momento decirlo. Desde el momento en que asumí la función pública, he dejado de realizar mis actividades privadas”, respondió.

El 17 de diciembre de 2011, el diario El Comercio informó que Fredy Hinojosa y otros exfuncionarios del PRONAA durante el segundo gobierno de Alan García estaban relacionados con irregularidades en la gestión de recursos, basándose en un informe de la Contraloría General de la República.

Hinojosa negó la información e indicó que nunca había investigado por la Contraloría ni tampoco denunciado por la fiscalía o procesado por la justicia. “Tengo ningún antecedente de ningún tipo. Esa información publicada no concluye que yo tuve responsabilidad alguna. Jamás he sido sancionado o denunciado por nada”, manifestó.