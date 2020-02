El expresidente Ollanta Humala se pronunció a través de sus redes sociales para rechazar la información de un colaborador eficaz que indicaba que recibió 16 millones de dólares del Club de la Construcción.

“Rechazo cualquier acto de corrupción en el Club de la Construcción o en cualquier otra circunstancia. Un aspirante a colaborador habría admitido que él cometió un delito, y ahora pretende lograr beneficios con falsa información. Más de lo mismo”, señaló Humala.

Asimismo, escribió que este contexto lo ubica en una posición de indefensión porque no han sido llamados para dar testimonios. Sostuvo que solo se tomó la versión de los postulantes a colaboración eficaz sin efectuar un proceso de corroboración previamente.

“Pese a la tamaña imputación no podemos defendernos en igualdad de armas, especialmente con fiscales que tienen manifiesta disposición de dirigir a los colaboradores en contra nuestra, como se ha demostrado en otra investigación", manifestó.

PUEDES VER Corte Suprema evaluará pedido de extradición contra Toledo y Karp el 26 de febrero

En ese sentido el exmandatario sostiene que el trabajo del fiscal tiene el respaldo de la ciudadanía pero debería ser objetivo, sin cambiar los hechos y las honras de los vinculados.

“El trabajo del fiscal es apoyado por todos pero debe ser profesional, objetivo y consiste en investigar, no sustituir la verdad filtrando falsedades y dañando honras. Mi trabajo me precede y quienes me conocen, lo sabes”, aseguró Ollanta Humala.

Colaborador eficaz sostuvo que Humala recibió 16 millones de dólares

Según a lo declarado por un colaborador eficaz, José Paredes, quien fue compañero de Ollanta Humala Tasso y hermano del exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes, es quien habría entregado los 16 millones de dólares de coimas del Club de la Construcción al expresidente.

José Paredes recibió 20 entregas de dinero de las empresas entre el 2011 y 2014, siendo la primera entrega de US$500 000 el 21 de noviembre del 2011.

Otro punto que detalla es que cuando José Paredes acudía a Palacio de Gobierno y se encontraba con el entonces mandatario y su esposa Nadine Heredia, era Humala Tasso quien le entregaba el maletín, que contenía el dinero, a ella.