La investigación contra Keiko Fujimori avanza y un nuevo testigo decidió contarlo todo. Se trata de Javier Bisso López de Romaña, cuñado del magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón, y quien era exejecutivo y brazo derecho de José Sam Yuen, presidente del conglomerado económico Sam Group.

Bisso López de Romaña declaró ante el Equipo Especial del caso Lava Jato y confesó que su entonces jefe le ordenó reclutar a falsos aportantes que simularon S/ 270 000 de Sam Yuen en beneficio de la campaña electoral de Keiko Fujimori.

Además, indicó que la lideresa de Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, recibía contribuciones directas cada vez que se reunía con el ejecutivo, como con otros hombres de negocios, como ha detallado Jorge Yoshiyama Sasaki.

En búsqueda de los falsos aportantes

Jorge Yoshiyama Sasaki, quien ahora colabora con la Fiscalía, es un viejo conocido de José Sam Yuen al ser ambos compañeros de estudios en el colegio Franklin Roosevelt. El primero le había pedido al segundo que se una a la red que tenían para reclutar falsos aportantes.

Entonces, José Sam le pidió a Javier Bisso que actúe como falso aportante y que lo ayude a buscar a más que puedan hacer lo mismo y logre simularse el irregular millonario monto donado. Y así lo hizo, registró a varios ejecutivos, de las empresas dirigidas por Sam Yuen, y sus esposas para que suscribieran falsos aportes.

En total fueron 12 los nombres que logró registrar como falsos donadores, a quienes, meses después, la Fiscalía comenzó a citar para verificar que realmente sea el dinero que donaron, los suyos.

PUEDES VER Investigados del caso Cócteles recusan por octava vez a juez Víctor Zúñiga [VIDEO]

“Temor a Ollanta Humala”

Entonces, Sam Yuen le pidió a Bisso que, para evitar que se conozca la donación que hizo, coordinaran entre todos una misma versión y mentir al Ministerio Público. Esta se iba a referir a que la justificación para que los supuestos aportantes donde millonarios montos era porque “tenían miedo” a que Ollanta Humala gobierno. Mismo mensaje que dio Dionisio Romero, del Grupo Credicorp.

“Ante las citaciones de la Fiscalía, me comuniqué con el señor Sam, manifestándole mi preocupación e indicándole que resuelva este tema (de los falsos aportes). Me respondió que el tema lo estaban viendo sus abogados y que mantenga la versión (falsa) de que yo había aportado, que no vaya a las citaciones (fiscales) y que dé una versión de tal manera que no me vinculen con el señor Sam. Indicándome que diga que lo hice (el falso aporte) por miedo al candidato a la presidencia Ollanta Humala. Ante la insistencia y presión del señor José Sam, dado que según me indicó todos (los falsos aportantes) iban a declarar en un mismo sentido, y temía por las represalias que pudiera tomar en mi contra, el señor Sam u otras personas, indiqué que sí había realizado el aporte (a Keiko Fujimori)", sostuvo.

Javier Bisso López de Romaña reconoció que mintió a la Fiscalía en la primera citación a la que fue convocado, pero insistió en que solo obedeció una orden y que sentía temor a las represalias si es que no la cumplía.

Keiko Fujimori regresó a prisión preventiva el pasado 28 de enero por el alto grado de obstaculización que representa ella en libertad. Permanecerá recluida por 15 meses más, al estar investigada por presunto lavado de activos, organización criminal, fraude procesal, entre otros.