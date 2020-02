Ollanta Humala y Nadine Heredia se ven envueltos nuevamente en sospechas de soborno, pues dos aspirantes a colaboradores eficaces han testimoniado que la expareja presidencial habría recibido un porcentaje de las obras que se adjudicaban al Club de la Construcción por un periodo de dos años.

Rosa María Palacios recordó que este club era una especia de cártel de empresas constructoras peruanas que decidieron dividir la obra pública y no competir entre ellas.

“Muy avanzado el caso y con colaboraciones importantes (...) La Fiscalía tiene un caso sólido porque está muy documentado el acuerdo, el cártel que formaban entre ellas”, indicó

La conductora de Sin Guion sostuvo que el ministro de Transportes y Comunicaciones de Humala, Carlos Paredes, y su hermano José Paredes, quien era amigo personal y compañero de promoción en el Ejército del expresidente, son personajes importantes en la investigación.

Asimismo, precisó que, según el testimonio, Ollanta Humala recibió sobres manilas con fajos de 10 mil dólares. No obstante, sostuvo que es un poco extraño, pues para dar esta información se debe especificar de dónde vino el dinero, quién lo otorgó y cuándo se dio, lo cual no ha sido acreditado con ningún documento.

“El colaborador eficaz no es otro que José Paredes y no es raro que se ubique dentro de Palacio de Gobierno y muchas veces porque ambos hermanos eran amigos del presidente de la República (...) Obviamente la mafia no da recibos, pero si deja huella", dijo.

Para RMP, el testimonio no basta en su totalidad para llegar a ser un colaborador eficaz, pues la información debe ser útil y eficaz. Además, añadió que la Fiscalía deberá establecer que hizo Humala Tasso con el monto recibido.

"En este caso no tenemos ruta del dinero ni antes ni después (...) Han exagerado un poco el monto, hubiera sido más redondo el cuento si hablabas de un millón de dólares, pero la cifra es tan exorbitante que hace pensar que no están contando la historia completa”, resaltó.

