El último domingo, se revelaron unos chats de Whatsapp entre el exprocurador Jorge Ramírez y la extitular del Ministerio de Justicia (Minjus), Ana Teresa Revilla, donde el primero informaba a la exministra sobre las reuniones que mantuvo con integrantes del Gabinete y sobre las pretensiones de Odebrecht de demandar al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

De acuerdo a un reportaje de Cuarto Poder, Jorge Ramírez informaba a Ana Revilla sobre los resultados de las reuniones que tuvo con el saliente ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu y la titular de Economía, María Antonieta Alva.

Es así que el exprocurador inició dichas conversaciones con el exministro del Mimen, Juan Carlos Liu, en la sede del mismo ministerio donde al final acordaron tener una reunión con los funcionarios de la constructora Odebrecht con el fin de explicar la situación del proyecto Gasoducto Sur Peruano.

Ana Teresa Revilla coordinó reuniones entre funcionarios de Odebrecht y ministros de Estado. Composición: La República.

“Estimada ministra, hoy en la reunión con el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, me fue bien. Él quiere destrabar el proyecto gasoducto y eso pasa también con solucionar el problema de los tubos. Él dice que, si la propiedad de los tubos es del consorcio conformado por Enagás y Odebrecht, qué hace el estado gastando plata en la custodia de los mismos. Y ha quedado en recibir a los funcionarios del consorcio (Odebrecht) el jueves 9 de enero. El principal problema desde mi perspectiva es que no había comunicación”, le escribió Ramírez en un primer chat a Revilla.

Posteriormente, el 9 de enero se dio la reunión con 4 representantes de Odebrecht y luego el mismo Ramírez comunicó a la extitular del Minjus que la ministra de Economía, María Antonieta Alva lo había citado esa misma noche.

“Estimada ministra, le informo que en la mañana tuve la reunión con el ministro de Energía y Minas y a las 8 p. m. de hoy me ha citado la ministra de Economía. Sobre el asunto del gasoducto, le he informado a su asesora Elizabeth Núñez sobre el asunto. Saludos cordiales”, expresó.

“Perfecto, muchas gracias”, respondió la ministra. “De nada Ministra. Coordinaré con Carola para informarle mañana, según agenda de ser posible”, contestó Ramírez.

Al día siguiente, Ana Revilla le escribió a Ramírez para reunirse en su oficina a las 8:45 horas en su oficina en el Minjus. No obstante, el exprocurador no le respondió ya que “era muy tarde”. “Ministra, no le respondí porque era muy tarde, pensé que la podía despertar. Sí, voy a su oficina a esa hora”, escribió Ramírez.

Silvana Carrión Ordinola, asumió la Procuraduría ad hoc tras la salida de Jorge Ramírez del cargo. Foto: La República.

En efecto, Ramírez asistió a dicha reunión, pero Ana Revilla no se presentó por lo que luego a las 10 de la mañana le pide a Jorge Ramírez que coordine con Cecilia García “como comisión especial de la ley 28933”.

“Ya ministra, estoy en su despacho, esperándola, sé que su agenda se complicó. Coordino con Cecilia en este momento, pero tengo que ir a una reunión en Fiscalía a las 11 muy importante, pero puede estar de regreso en el ministerio entre 12:30 y 1 de la tarde. Es muy importante que hable con usted. Que atento a sus indicaciones”, manifestó Ramírez.

Desacuerdos

Por otro lado, según el dominical, la ministra de Economía, María Antonieta Alva expresó su molestia con Jorge Ramírez una vez que este le dio el borrador del acta que Odebrecht le había entregado a Juan Carlos Liu para posponer el plazo de preinscripción del arbitraje.

Luego Alva llamó al extitular del Mimen para preguntarle por dicho informe y también se mostró en desacuerdo con el accionar de Ana Revilla a quién le reclamó por lo sucedido. Además, se comunicó con el mismo Vicente Zeballos tratando de buscar una explicación.

Ministra María Antonieta Alva se mostró en desacuerdo con las reuniones de Odebrecht con ministros. Foto: Jhonael Rodríguez.

“Tengo entendido que este tema no causó buena impresión en la ministra de Economía que le reclamó este asunto a la ministra de Justicia y desde ahí ya no hice más sobre el particular", dijo. "Lo que tengo entendido es que no le habría parecido bien que la reunión que sostuvimos con el ministro de Energía y Minas, ni el tema que fui a exponer”, manifestó Ramírez.

También aseveró que tras la incomodidad y desacuerdo de la ministra Alva, Vicente Zeballos habló con él para revisar el acuerdo pidiendo que utilice “los canales adecuados” y asegurando que “el Gobierno no negocia con corruptos”.

“Él (Vicente Zeballos) me dijo que utilizara los canales adecuados y que el Gobierno no negocia con corruptos. No [me dio otra alternativa] porque me di cuenta cuál es la posición oficial del Estado peruano, que no había forma de negociar con Odebrecht la ampliación del plazo de prescripción”, acotó.