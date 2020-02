Los cambios no tienen ninguna relación con las reuniones del ministro de Energía y Minas con Odebrecht con la presencia de Ramírez. Vicente Zeballos.

Nosotros no negociamos ni conciliamos con la corrupción, la combatimos. Martín Vizcarra.

El gobierno no negocia con corruptos. Vicente Zeballos.

Quizá no publicité mis obras. Luis Castañeda, durante una entrevista con Butters sobre por qué iría preso.

Son consecuencias de haber jugado con la camiseta de la corrupción. Jorge Muñoz sobre la prisión de Castañeda.

Todo el dinero se quedó con él. José Luna Gálvez sobre Martín Bustamante.

Desde que ingresó a AP está haciendo un gran esfuerzo para pensar como Fernando Belaunde. Mesías Guevara sobre Alfredo Barnechea.

Su situación personal lo está obligando a declarar contra quien ya no puede defenderse, quien no está investigado y no está con nosotros. Lo que dice es para salvar su cuello. Erasmo Reyna, exabogado de Alan García, sobre Nava.

Es una barbaridad lo que voy a ganar de congresista. Es lo que gano en un año. Más, en dos. Enrique Fernández Chacón.

¿Perú Libre sin Vladimir Cerrón? Vaya infantilismo. Sería como el Apra sin Haya, La Revolución Ciudadana sin Rafael Correa o La Revolución del Siglo XXI sin Hugo Chávez. Vladimir Cerrón.

¡Qué humildad, Cerrón! Esta es la mejor descripción del ‘perfil de los ‘dueños’ de los partidos, no solo se creen los ‘taitas’, sino son una especie de caciques, que de democracia solo la entienden para sus fines. Richard Arce.

Hay un diario que nos ha dedicado, deben ser unas 120 portadas en el último año. Nosotros evidentemente lo tomamos con tolerancia. Nos transportamos a la época de Fujimori y Montesinos con los diarios chicha. Rafael Vela.

Si hemos trabajado con el anterior congreso, imagínese… Martín Vizcarra sobre el nuevo congreso.

La fama es una porquería. Verónica Castro.

No tengo ninguna ambición presidencial. El candidato del FA para el 2021 deber ser Marco Arana. No le voy a hacer el juego a quien quisiera vernos separados, y menos al charlatán Antauro Humala. Enrique Fernández Chacón.