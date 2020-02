El fiscal anticorrupción expresa su preocupación por el adelanto de opinión emitido por el fiscal Tomás Gálvez y también porque la Junta de Fiscales Supremos tenga tres miembros investigados por el caso Los Cuellos Blancos. Habla de los acuerdos de colaboración eficaz, de sus detractores y el interés de golpear la lucha anticorrupción.

Doctor Salas, ¿qué está pasando en la Junta de Fiscales Supremos?

El más alto estamento del Ministerio Público está integrado por seis fiscales supremos. Uno de ellos se encuentra con licencia ejerciendo el cargo de miembro del JNE y los otros cinco integran la Junta de Fiscales Supremos, tres de ellos están siendo investigados por el caso Los Cuellos Blancos por presunta corrupción de funcionarios.

Ahí se toman decisiones importantes.

En ese ambiente es complicado tomar decisiones en bien de la institución. Es complicado para la fiscal de la Nación presidir una Junta de Fiscales Supremos donde la mayoría está cuestionada. Imagínese una junta donde el fiscal Pablo Sánchez, que tiene a su cargo la investigación del caso Los Cuellos Blancos, tiene que estar sentado frente a sus investigados.

Cada fiscal supremo tiene poder.

Por eso me vi en la necesidad de poner en conocimiento de la Junta Nacional de Justicia que el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas estaría haciendo un uso abusivo del poder funcional que le otorga el Estado adelantando opinión respecto a los casos que se vienen ventilando en nuestra institución sobre aportes a campañas electorales. El señor ha dicho que estos aportes no son delito. Ha dicho que el pitufeo no es delito, adelantando pronunciamiento.

Y él lo debe saber.

Es un acto abusivo del poder que no se puede permitir porque es una clara interferencia de todo el poder funcional que tiene un fiscal supremo sobre fiscales que están llevando a cabo una investigación.

¿Qué quiere lograr con sus comentarios?

No lo sé, tendrá que decirlo ante la Junta Nacional de Justicia.

Usted ha pedido su remoción en el cargo.

He pedido que de manera cautelar para garantizar el curso regular de las investigaciones, sin interferencias que alteren la independencia del fiscal investigador, se le aparte temporalmente de la institución y del ejercicio del cargo hasta que se resuelva su situación jurídica en esta investigación así como en Los Cuellos Blancos.

No puede ejercer el cargo.

Es que no ejerce opinión como cualquier opinólogo. Es la postura de alguien que ejerce un alto cargo, tiene una especialidad determinada, tiene un poder funcional no solo para influir en la opinión pública sino también en el ámbito interno de la institución. Es peligroso, más aún si toman decisiones en mayoría, y dé opiniones de adelanto de resultado de investigación. Esto golpea el trabajo del Ministerio Público.

Doctor Salas, hay un sector que está cuestionando la delación premiada y la colaboración eficaz.

Una empresa corruptora va a buscar funcionarios públicos para corromperlos como una serpiente que va inoculando el veneno de la corrupción. Cuando el fiscal inicia sus investigaciones no le interesa matar a la serpiente porque si lo hace jamás sabrá a quiénes mordió y transmitió el veneno. Yo tengo que capturar a la serpiente y sacarle el veneno para generar el antídoto de la corrupción. Eso lo hago con una colaboración eficaz, con una delación premiada. Es la forma más rápida y efectiva para identificar a aquellos funcionarios públicos corruptos. Esto ha venido teniendo éxito no solo en Perú sino en otros países de Latinoamérica.

Para eso se llega a acuerdos.

Es fácil para los detractores de la lucha contra la corrupción decir que las negociaciones no están marchando bien, porque a la gran corrupción que se vive en el Perú no le conviene que la empresa siga hablando. Ellos quieren que se mate a la serpiente. Para el bien del país no podemos hacer eso, tenemos que enterarnos quiénes son los corruptos. Eso ha ocasionado que el suelo se esté moviendo y empiecen a salir los gusanos y la podredumbre.

Hay un interés de fondo.

Sí, de golpear la lucha contra la corrupción. Y los tentáculos de la corrupción están en todos los estamentos públicos. Tienes un Parlamento que protege a los ‘Cuellos Blancos’, tienes ‘Cuellos Blancos’ que protegen a corruptos, entre ellos a parlamentarios. Tienes ‘Cuellos Blancos’ dentro de la Policía que no hace su labor porque encubre algo. Así estamos viviendo una etapa de lucha contra la corrupción.

En esta labor fiscal de perseguir el delito y a los delincuentes, ¿cómo se sienten ustedes?

Sentimos mucha impotencia cuando no recibimos el apoyo de diversos ámbitos. Tenemos un Poder Ejecutivo que no quiere reconocer nuestros derechos respecto al tema de la homologación. Por ley tenemos el derecho de ganar un porcentaje respecto al ingreso de los supremos. Un segundo golpe tiene que ver con el apoyo económico. No contamos con los peritos necesarios, con la cantidad de fiscales idóneos. Tenemos oficinas como de crimen organizado, lavado de activos, que no son un ambiente idóneo para trabajar.

Y se agrega el problema en la Junta de Fiscales Supremos.

Tenemos una Junta de Fiscales Supremos liderada en mayoría por investigados por corrupción. Hay presión mediática, la corrupción utiliza abogados especializados en léxico jurídico para favorecerlos con sus argumentos y golpear a la Fiscalía. Todas esas herramientas maneja la corrupción.