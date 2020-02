Crisis y cuestionamientos

Quizá no debamos hablar de una, sino de varias crisis. Empezando por la aparente falta de transparencia, entre los integrantes del gabinete y para con la gente, continuando con las diferencias sobre temas y sectores clave, ahora el gobierno tendrá como tarea defender a capa y espada, en bloque, los decretos que se han ido emitiendo.

Sin duda, hay cierta desconexión entre los propios ministros y con el presidente. Las declaraciones de la exministra Revilla sobre la salida del también exprocurador Jorge Ramírez fueron un escándalo: “Me quedé tan sorprendida como muchos”, al referirse a cómo se enteró de la salida de Ramírez mientras se encontraba viajando por Junín.

Cabe decir que, en un primer momento, muchos pensamos que los cambios eran parte de la estrategia del presidente Vizcarra: si hubo reuniones con Odebrecht o dudas sobre algún tema, mejor darle una refrescada al gabinete. Mejor no darle insumos al próximo Congreso para que interpele o cuestione. Pero cuando vemos que entre los renunciantes están figuras como la exministra de Educación -que, hasta donde se sabe, nada tiene que ver con Odebrecht-, esa hipótesis pierde peso. De igual manera se cae esta suposición cuando vimos juramentar a la nueva ministra de Energía y Minas, Susana Vilca. La excongresista por Puno ya ha sido cuestionada antes, por no haber registrado 18 concesiones mineras en su hoja de vida en el año 2011, cuando era viceministra en el gobierno de Ollanta Humala. Y sin que haya nuevo Congreso aún (falta que juren y asuman formalmente), cercanos a Fuerza Popular ya vienen esgrimiendo todo tipo de críticas y no sorprendería ver algo preparado desde las fuerzas parlamentarias que se inclinen a ser oposición.

Ahora, el reto para el gobierno estará en que Zeballos mantenga la cohesión de su equipo, con los nuevos refuerzos. Si realmente persiste el espíritu de la lucha anticorrupción, la demanda ante el CIADI de Odebrecht deberá ser algo que una y no que divida a las fuerzas políticas. Por otro lado, el reto para el Congreso entrante, además de ponerse de acuerdo entre nueve bancadas distintas para elegir a la nueva Mesa Directiva y revisar los decretos de urgencia del gobierno en los últimos meses, será recuperar el tiempo perdido. Trabajar -finalmente- por el país, sin perder el deber fiscalizador responsable, que resulta más urgente que nunca.