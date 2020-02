El virtual legislador de Somos Perú Rennán Espinoza se expresó a favor de la medida del Poder Ejecutivo aún no aprobada de retirar el resguardo policial a los integrantes del nuevo Congreso y reasignarlos a labores de seguridad ciudadana.

Según informó Andina, Espinoza comentó que los parlamentarios no necesitan resguardo policial, ya que estos agentes podrían “ser de mayor utilidad” en tareas que beneficie a la población.

“Aplaudimos dicha medida, la cual había presentado durante la campaña electoral, de no contar con más resguardo policial y optimizar lo más que se pueda el servicio de la Policía a favor de la ciudadanía. [...] Así sean pocos policías los que resguardan a los congresistas, pueden ser de mayor utilidad en otras tareas en beneficio de los ciudadanos que de un grupo de políticos. Los tiempos han cambiado y no se necesita contar con resguardo policial, ni tampoco con liebres ni motorizados porque no estamos en un mundo monárquico, donde los reyes están por encima de los ciudadanos”, manifestó.

Asimismo, el electo parlamentario mencionó que el partido político que integra espera que este solo sea el primer paso para reivindicar la clase política en el Perú.

“Estamos en un país democrático y republicano y en un espacio que necesita reivindicar la clase política porque en los últimos tiempos se han mal usado los cargos en beneficio de privilegios personales en desmedro de la respuesta que la ciudadanía espera de sus políticos. Coincido con el ministro y con lo que está planteando”, agregó.

Ministro del Interior: “Los congresistas ya no tendrán resguardo policial”

El ministro del Interior, Carlos Morán, adelantó este sábado que los congresistas ya no tendrán seguridad policial, debido a que se priorizará las labores de seguridad ciudadana.

“Comunico que ahora, por ejemplo, van a tener seguridad personal integral el presidente de la República, así como los representantes de los poderes del Estado, funcionarios de alto nivel del Gobierno, el presidente del Congreso eventualmente, los vicepresidentes; pero los congresistas ya no van a tener seguridad, porque todo el personal será reorientado a cumplir tareas de seguridad ciudadana principalmente”, expresó.