A dos años de gestión municipal, dos alcaldes del movimiento político “Región Para Todos” enfrentan pedidos de vacancia por presuntas transgresiones a la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM). Mientras que los burgomaestres de los distritos de Catacaos y Castilla se encuentran en la mira de la población.

La primera solicitud de vacancia se registró en agosto del 2019, cuando los comerciantes del complejo de mercados presentaron una solicitud de vacancia contra el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, por presunto abuso de autoridad.

En el recurso interpuesto ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los dirigentes Nicander Caqui y Enrique Bernal alegaron que la comuna vulneró el artículo 63 de la LOM, que establece restricciones en la contratación de bienes y servicios.

PUEDES VER Piura: un muerto en accidente en la carretera Sullana – Tambogrande

Los directivos sostuvieron que la comuna gastó miles de soles en el desalojo y enrejado del mercado, a pesar de que no existía una ordenanza o ley que establezca que las calles del centro de abasto son vías de dominio público.

“Esta es una zona industrial y de comercio intensivo, entonces la municipalidad no tiene mayores argumentos para intervenir”, expresó Caqui. A su turno, Bernal declaró que no habría sustento porque “la municipalidad no tiene una sentencia, ordenanza o alguna ley que ampare que la zona del mercado es vía pública”.

Improcedente

No obstante, dicha solicitud fue declarada improcedente por parte del pleno del concejo. Tras este hecho, el pasado 6 de febrero el abogado José Benel Alvarado Rojas presentó una nueva solicitud de vacancia por presunto abandono de trabajo. Según explica el documento, la autoridad edil se habría ausentado en 11 sesiones de concejo ordinarias, de las 15 realizadas el 2019.

Alvarado Rojas refiere que el alcalde no habría dejado una resolución de encargatura para que el primer regidor Pierre Gutiérrez asuma la alcaldía. Es decir, se habría sesionado sin la presencia del burgomaestre y sin que se justifique su ausencia en el pleno.

“Lamentablemente se vienen registrando algunas irregularidades y los regidores de oposición no están realizando su labor fiscalizadora. Es tiempo de que el alcalde sea vacado de su cargo”, explicó.

El regidor Pierre Gutiérrez dijo que el pleno del concejo tiene hasta el 20 de marzo para evaluar el pedido, por lo que Alvarado espera que la solicitud sea aprobada, de lo contrario presentará la apelación ante el JNE.

Abuso de autoridad

En la misma línea se encuentra el alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, Darwin García Marchena, quien enfrenta una solicitud de vacancia por presunto abuso de autoridad en la modalidad de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales.

En este caso, los dirigentes Oscar Rufino Robles y Juan Ordinola Pingo presentaron un pedido de vacancia en octubre del 2019, porque al parecer García contrató a una empresa con antecedentes penales para ejecutar una obra en beneficio de la población octubrina.

Según contó Rufino Robles, el pedido de vacancia ya fue evaluado y los integrantes del pleno edil respaldaron al burgomaestre. Por ello, afirmó que en los próximos días apelará ante el JNE.

“No es posible que existiendo las pruebas suficientes, los regidores blinden al alcalde. Nosotros vamos a apelar en la segunda instancia y exigiremos la salida de esta autoridad”, aseveró.

Preocupante

Para el especialista en temas municipales, Williar Villar Hidalgo, las autoridades ediles no estarían realizando un buen trabajo junto a sus equipos técnicos, lo que ha generado que los dirigentes soliciten su vacancia. Inclusive, lamentó que hasta la fecha no se vean obras de envergadura en las actuales gestiones ediles.

“Al parecer no hay compromiso de las autoridades. Ellos deben rodearse de buenos profesionales para lograr un buen trabajo a favor de la población que los eligió”, puntualizó.

“Es puro humo”

Al respecto el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, dijo que el pedido de vacancia es “puro humo” y recomendó al abogado leer el reglamento interno del concejo.

Manifestó que en este documento se le permite delegar de forma verbal al primer regidor para que presida las sesiones de concejo que se han convocado.

“No estamos para perder el tiempo con personas que quizás le sobra y no sabe qué hacer. Le daremos clases gratis de derecho explicándole un poco a que lea la norma interna, en la cual de manera verbal yo puedo encargar al teniente alcalde que presida las sesiones de concejo”, finalizó.