Susana Villarán: PJ rechazó hábeas corpus para revertir prisión preventiva

El hábeas corpus presentado por la defensa técnica de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, fue rechazado por la Corte Superior de Justicia de Lima el último viernes, pues dicho recurso tenía como fin revertir la orden de 24 meses de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial en mayo del 2019.

Cabe mencionar que los alegatos de Villarán se basaban en una supuesta vulneración al debido proceso en su contra.

No obstante, la resolución del Poder Judicial afirma que dicha afirmación de la exburgomaestre es irreversible ya que existen etapas de revisión y que “en este mismo proceso se fijará la relación procesal entre el imputado, delito y agraviados”.

“[…] Lo peticionado por la recurrente no tiene sustento constitucional, ya que las resoluciones tanto del órgano jurisdiccional y fiscal se han emitido respetando el séquito procesal, y en este proceso por ahora no pueden estimarse ni son asertivos o transgreden normas y principios constitucionales, ciertamente afectan su libertad, pero regulado en un plazo y en reiteradas oportunidades ha establecido que el derecho a la libertad no es un derecho absoluto”, se lee en la resolución firmada por el juez Jorge Chávez Támariz.

Susana Villarán viene cumpliendo 24 meses de prisión efectiva.

A pesar de eso, el documento precisa que las eventuales restricciones que pudiera alegar la de defensa “no están libradas a la entera discrecionalidad” del Poder Judicial porque ello debe ser dispuesto con un “criterio objetivo” como la actual resolución.

“Sin embargo es claro que las eventuales restricciones que se pueden imponer no están libradas a la entera discrecionalidad de la autoridad que pretenda limitar su ejercicio, de esta manera la legitimidad de tales restricciones en que ellas deben ser dispuestas con criterio objetivo de razonabilidad y proporcionalidad, a través de una resolución judicial motivada, como es el presente caso”, agrega la misiva judicial.

En efecto, el recurso fue interpuesto contra el mismo juez Chávez Támariz, pues fue él quien ordenó cambiar la primera medida de comparecencia de restricciones por la de prisión preventiva por 18 meses, asimismo, contra los jueces integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios quienes ampliaron la encarcelación de Villarán a 24 meses.

De igual manera, el hábeas corpus buscaba desacreditar los argumentos de los fiscales Carlos Puma Quispe y Germán Juárez Atoche, miembros del equipo especial Lava Jato, pues fueron ellos quienes dispusieron la acumulación y ampliación de la investigación preparatoria contra Villarán de la Puente.

Es así que dichos hábeas corpus tenían como objetivo anular los fallos dictados en contra del exalcalde de Lima.

De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, Villarán sabía sobre los aportes de $ 4 millones entregados por Odebrecht y OAS para la campaña del No, así como para la campaña de reelección a la alcaldía de Lima el 2014.

A cambio de los abonos, la fiscal explicó que Odebrecht ganó la concesión de Vías Nuevas de Lima y OAS se llevó la adenda que extendió de 30 a 40 años la adjudicación de la Línea Amarilla.