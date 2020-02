El burgomaestre Luis Castañeda Lossio afrontará prisión preventiva por el plazo de 24 meses, esto mientras dure la investigación en su contra por presuntamente haber recibido sobornos de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht con el objetivo de beneficiarlas en la licitación de megaobras durante su mandato municipal.

Antes que se leyera la decisión judicial, el tres veces alcalde de Lima dijo a la prensa “que se imponga la ley”. La jueza María Álvarez Camacho concluyó en que a pesar de no representar peligro de fuga y tampoco una carencia del arraigo, sí se demostró el peligro de obstaculización a la investigación en su contra.

PUEDES VER Luis Castañeda Lossio recibe 24 meses de prisión preventiva por caso Lava Jato

Las negaciones de Castañeda Lossio

Luis Castañeda Lossio ocupó el mayor cargo de la Municipalidad de Lima Metropolitana por tres veces, a pesar de los cuestionamientos por las obras que dirigió. A raíz de esto, en las encuestas comenzó a revelarse la frase “roba pero hace obra”, con la que la población contestaba y relacionaban con él.

Caso Comunicore

El ahora detenido bajo prisión preventiva fue investigado también por otro caso denominado “Comunicore”, caso que estalló a fines de 2009.La que se trataba sobre una presunta malversación de fondos luego que la comuna capitalina desembolsara un millonario monto para pagar la deuda que tenía con la empresa Relima.

No obstante, la deuda ya había sido comprada de manera incompleta por la compañía Comunicore, entonces esta empresa recibió el pago total de la municipalidad y luego pasó a ser liquidada. Los cuestionamientos se basaron porque familiares y personajes cercanos a Castañeda Lossio eran parte de la empresa en cuestión. Sin embargo, el magistrado no dictó medidas contra el entonces ya exalcalde.

En el 2014, el caso seguía investigándose después de muchas idas y venidas judiciales, y Luis Castañeda Lossio candidateaba por ocupar por tercera vez la alcaldía de Lima.

En entrevista con Latina, rechazó las imputaciones fiscales en su contra y dijo “tener la conciencia limpia”, además que al no saber usar una lavadora, menos sabrá “lavar dinero”.

“Tengo algo que a mí principalmente me blinda que es mi conciencia limpia. No tengo ni una sola sobrevaloración. Tenemos una gran trayectoria, lo que pasa es que se prendieron de ese tema. No sé ni manejar una lavadora, menos voy a estar lavando activos”, señaló.

En esas fechas, al estar en campaña, el entonces postulante conocido como “el mudo” aseguró que los que salga responsables de alguna sentencia por corrupción en el caso Comunicore, dejará de trabajar con él.

“Es terrible, que yo soy narcotraficante. Lo digo yo, ni fumo ni me tomo un trago. Mi vida está completamente limpia. Esas son partes de las inmundicias de la política. Quien esté (como responsable de actos ilícitos) pues obviamente no trabajará conmigo, porque yo no me voy a cargar culpas ajenas. Es una campaña política”, comentó en entrevista con RPP.

“Yo hice la denuncia del caso ante la Fiscalía y la Contraloría. Estoy exonerado en todas las instancias. No entraré en pormenores, pero vincularme con narcotraficantes es algo traído de los pelos (….) Vincularme con la corrupción y el narcotráfico es muy difícil”, señaló Castañeda respecto al caso Comunicore.

Asimismo, en entrevista con Panorama, también para las elecciones municipales 2014, enfatizó en tener la conciencia limpia y que siempre trabajó con “honestidad”.

Agregó que los funcionarios que resultaran responsables del caso de corrupción “deberán ir presos” y que “quien tenga manchas no tiene por qué volver” a trabajar con él.

“Cuando usted es limpio no le pueden afectar esas cosas (la frase de “roba pero hace obra”), eso fue vinculado a una campaña. No me puede afectar tenemos la conciencia limpia, muy transparente. Hemos trabajado con técnica y con honestidad, esos dos criterios no los voy a sacar de mi vida”, enfatizó.

Castañeda sobre Elías Cuba

Ya en el 2018, cuando estalló el caso de Los Intocables Ediles, organización criminal dirigida por el entonces alcalde de La Victoria, Elías Cuba, quien era parte del partido Solidaridad Nacional, asociación fundada por Luis Castañeda Lossio.

En ese periodo continuaba siendo alcalde de Lima y se le preguntaba las acciones que el partido que dirige tomaría para evitar más miembros que buscan llegar al poder para delinquir. Hasta ese momento eran cuatro burgomaestres de su partido Solidaridad Nacional que fueron detenidos por presuntamente integrar bandas delictivas.

“Colgarían a todos los corruptos”

Al respecto, Castañeda Lossio fue cuestionado por intentar minimizar que Solidaridad Nacional no haya trabajado un correcto filtro para sus representantes en las alcaldías. Inclusó tomó con ironía el grave hecho.

“Qué más quieren, si ya lo boté (a Elías Cuba) Hicimos todos lo que pudimos hacer”, recalcó. ¿Soy el único partido que ha tenido problemas? Vamos a filtrar a los malos, vamos a remojarlos en alcohol si quieren. No los apañamos, los detestamos si quieren. Yo los colgaría a todos”, señaló ironizando el hecho.

El entones alcalde mencionó que casos de corrupción “pasan en todos los partidos” y que no puede responsabilizarse por lo que cada miembro haga de forma particular.

“Por unos cuantos no se puede juzgar a Solidaridad Nacional. Donde haya un caso lo mejor es sancionar. Si la ley lo permite yo no puedo hacer absolutamente nada. Nosotros predicamos con el ejemplo, no hay que confundir la agrupación con determinadas personas", refirió.

Ahora Luis Castañeda Lossio se encuentra recluido en la carceleta del Poder Judicial a la espera que el INPE designe el penal al que se dirigirá para cumplir la orden de prisión preventiva por el plazo de 24 meses que se le impuso. La fiscal Milagros Salazar, del Equipo Especial del caso Lava Jato, lo señala como cabecilla de una presunta organización criminal dedicada a lavar activos de empresas, como OAS y Odebrecht.