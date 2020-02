Keiko Fujimori: Equipo Especial cita a Susana Higuchi por empresa de Mark Vito

El Ministerio Público solicitó a la madre de Keiko Fujimori, Susana Higuchi, brindar su testimonio referente a la investigación que se le sigue a MVV Bienes Raíces S.A.C, empresa del esposo de su hija, Mark Vito Villanella, investigado por encubrir presuntamente el delito de lavado de activos a favor de la campaña de la excandidata presidencial el 2011.

“De los documentos que obran en la carpeta fiscal se tiene documentación entre ellos el contrato de corretaje inmobiliario celebrado entre la recurrente Susana Higuchi Miyagawa y la entidad MVV Bienes Raíces S.AC., hecho del cual este despacho fiscal considera oportuno recabar su declaración, es decir el acto de investigación obedece a hechos o actos propios ejecutados por la solicitante", se lee en la resolución.

En un primer momento, Susana Higuchi pidió a los integrantes del equipo especial Lava Jato no declarar en casos que involucren directamente a su hija Keiko Fujmori. No obstante, su solicitud fue rechazada ya que el requerimiento de su versión no es por ser madre de la investigada si no por haber participado “de forma directa” en la investigación.

Keiko Fujimori cumple segunda prisión preventiva en penal anexo de Mujeres de Chorrillos.

“Si bien la recurrente Susana Higuchi Miyagawa, mantiene un vínculo de consanguinidad con la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi, ello no es óbice para que esta sea citada para rendir su declaración, toda vez que el objeto del testimonio del cual postulará el Ministerio Público no versará sobre los hechos que se le imputa a la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi, sino por el contrario girará en torno a hechos de la cual la recurrente ha participado de forma directa”, expresa la misiva fiscal.

Es por eso que la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, solicita a Susana Higuchi brindar su declaración tras descubrirse su participación en los contratos de la empresa de Mark Vito Villanella.

“Declarar improcedente la solicitud presentada por Susana Higuchi Miyagawa y se deberá señal fecha para su declaración conforme agenda fiscal”, agrega el documento firmado por el fiscal provincial, Walter Edgardo Villanueva Luicho.

Disposición de pericia contable

Cabe recordar el fiscal José Domingo Pérez puso a disposición la pericia contable de la excandidata presidencial Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella por la investigación que le sigue la institución por el presunto delito de lavado de activos, así como de “operaciones inusuales o sospechosas” en referencia a los aportes que recibió su organización Fuerza Popular en las campañas del 2011.

Fiscal Pérez dispuso pericia contable al patrimonio de Keiko Fujimori y Mark Vito. Foto: La República.

En efecto, el Equipo Especial sospecha que los montos recibidos incrementaron el patrimonio tanto de Keiko Fujimori como el de su esposo Mark Vito Villanella, motivo por el cual la Fiscalía busca levantar sus cuentas para corroborar la información consignada por el caso Odebrecht.

Es así que la resolución sostiene que se debe realizar la pericia contable para determinar la situación patrimonial de Keiko Fujimori y Mark Vito en periodo del 01 de enero del 2010 hasta el 30 de noviembre de 2019.

Finalmente, la sala resolvió: “Fijar el plazo para la entrega del informe de la pericia Contable Financiera que determina la situación patrimonial de los investigados Keiko Sofía Fujimori Higuchi y Mark Vito Villanella, en sesenta días, contados a partir de la juramentación de los peritos oficiales”.

