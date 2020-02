La audiencia donde se evalúa el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra el exalcalde del Callao Juan Sotomayor y el congresista Víctor Albrecht se reanuda este sábado 15 en la sala del Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria especializada en crimen organizado.

Asimismo, la diligencia judicial se desarrolla en el marco de las investigaciones del caso Rich Port II donde se prevé la exposición por parte del Ministerio Público y la defensa de los imputados referente al arraigo domiciliario y al peligro procesal ante el juez Richard Concepción Carhuancho.

Precisamente, Juan Sotomayor, quien postuló al Congreso de la República en las elecciones del pasado 26 de enero por Vamos Perú, y Víctor Albrecht, extitular de la comisión Lava Jato del Parlamento disuelto, son acusado por la Fiscalía de ser los cabecillas de la organización criminal Rich Port II, dedicada al cobro de trabajadores fantasmas en la Municipalidad Provincial del Callao.

Por lo tanto, la fiscal Sandra Castro solicitó la medida restrictiva por 36 meses contra Albrecht Rodríguez y Sotomayor García por gestionar a favor suyo la Empresa de Servicio Limpieza Pública del Callao, Eslimp Callao S.A.

La audiencia del viernes 14, Víctor Albrecht alegó que su salud se encuentra frágil, además subrayó la necesidad de continuar con un tratamiento oncológico.

“Tengo el colon con divertículos, y segundo, un problema de páncreas. Fui citado para el día 29 [enero] para un examen de tiroides, páncreas, hígado y estómago, lo cual no me fue permitido asistir. No me han llevado mis pastillas”, sostuvo el excongresista de Fuerza Popular.

A su vez, Juan Sotomayor afirmó que padece de cáncer de próstata y que se encuentra propagándose al estómago. En ese sentido, el exalcalde provincial solicitó al magistrado Concepción Carhuancho ser auscultado por un médico y que se admita que sus familiares le proporcionen medicinas.