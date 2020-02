Revilla niega haber coordinado reunión con Odebrecht [VIDEO]

Ana Teresa Revilla, exministra de Justicia y Derechos Humanos, niega haber coordinado la reunión entre Juan Carlos Liu, extitular del Ministerio de Energía y Minas y el procurador Jorge Ramírez con la constructora Odebrecht, por el tema de la demanda ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

En entrevista con RPP, la abogada enfatizó también que ella no tiene influencias en la decisión de retirar a Jorge Ramírez como procurador ad hoc para el caso Lava Jato.

PUEDES VER Nuevos ministros ante crisis por reunión con Odebrecht

Agregó que toda esta confusión se debe a la falta de conocimiento de las funciones del Ministerio de Justicia y las de la Procuraduría. Asimismo, la exministra indicó que quedó en “shock” al enterarse de la destitución de Jorge Ramírez del cargo de procurador ad hoc del caso Lava Jato.

“El procurador Ramírez miente”

Ana Teresa Revilla aseguró que el procurador Ramírez la visitó el 23 de diciembre del 2019 para pedirle el contacto con Juan Carlos Liu, entonces titular del Ministerio de Energía y Minas, para conversar sobre la demanda que Odebrecht anunció que pondría en contra del Estado peruano.

Entonces, indicó que ella solo le facilitó al comunicación con Liu y que luego se enteró que la reunión se produjo la primera vez solo entre ambos y después con los representantes de Odebrecht.

“La única acción que he tenido con el procurador era facilitarte el contacto con el exministro. Yo no he hecho ninguna conexión con la empresa [brasileña]”, declaró en RPP.

Enfatizó en que ella no se ha reunido con los directivos de Odebrecht, que no los conoce y que mucho menos ha coordinado una reunión con ellos.

“Eso es falso, totalmente falso. Por eso es que estoy acá, por haber hecho una llamado al exministro Liu, porque el señor Jorge Ramírez me lo pidió para defender los intereses del Estado, obviamente. Él (Ramírez) debe estar pensando que yo propicié su salida, pero yo no tengo vela en este entierro. Lo que yo necesito que quede con claridad es que nosotros no nos hemos reunido y no hemos propiciado ninguna reunión con Odebrecht. Él se está excediendo, está mintiendo”, señaló Revilla.

“Hubo mucho ruido por salida de Ramírez”

Ana Teresa Revilla consideró que las renuncias en el Gabinete Ministerial y la juramentación de los reemplazos se deben a la salida del procurador Ramírez.

“Creo que (los cambios en el Gabinete) son porque justamente ha habido mucho ruido por la salida del procurador Ramírez y ha habido mucho desconocimiento del proceso”, mencionó.

Jorge Ramírez indicó que el exministro de Energía y Minas le confirmó que el presidente Martín Vizcarra sabía de reunión con Odebrecht.

Informó que cuando ella se enteró de la separación del procurador conversó con el primer ministro Vicente Zeballos y le indicó que ella pondría su cargo a disposición si así lo creía conveniente. Entonces, él la llamó el miércoles en la noche informándole la decisión.

Ana Teresa Revilla es reemplazada por Fernando Castañeda, quien juró como ministro de Justicia y Derechos Humanos en la noche de este jueves. Además, se han dado tres cambios más en las carteras de Transportes y Comunicaciones, Educación, y Energía y Minas.