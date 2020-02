Jorge Ramírez: “Según el (ex) ministro Liu, el presidente y el premier sabían de la reunión con Odebrecht”

¿Esperaba su remoción como procurador o fue una decisión que lo tomó de sorpresa?

Fue una medida sorpresiva. Me enteré el mismo día que publicaron la resolución porque un amigo me la pasó por WhatsApp. Un día antes le envíe al procurador general Daniel Soria y al secretario técnico, Martín Mijichich, un proyecto de comunicado donde aclaraba y explicaba el motivo de mi participación en la reunión en el Ministerio de Energía y Minas. Nunca me respondieron.

¿Por qué siendo el defensor del Estado, Ud. decidió acompañar al exministro Liu a la reunión con Odebrecht?

Cuando Odebrecht me comunicó que la junta de acreedores en Brasil estaba evaluando la posibilidad de demandar al Estado peruano ante el CIADI por el Gasoducto Sur Peruano, cumplí con mi deber de informar, primero a la ministra de mi sector, y luego, a través de ella, a los ministros de los otros sectores involucrados en el tema. Era de interés de la Procuraduría estar en esa reunión porque en el marco de la colaboración eficaz de Odebrecht pronto íbamos a tener que fijar y negociar un pago de reparación civil. Era mi deber conocer todas las aristas del proyecto y si había posibilidad de que se destrabe. Por ejemplo, si había posibilidad de que haya una nueva licitación para que la nueva empresa que se haga cargo le pueda reconocer el pago de los tubos a Odebrecht y Enagás. Ahí se abría la posibilidad de asegurar una parte de la reparación civil.

¿Cuándo fue la reunión?

La reunión fue el 9 de enero de este año. Un día antes, el 8 de enero, había informado a la secretaría técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre los motivos por los que asistí a dicha reunión.

El exministro de Energía y Minas afirma que Ud. lo buscaba desde diciembre para la reunión con Odebrecht...

Tras enterarme sobre la posibilidad de la demanda ante el CIADI, el 23 de diciembre visité a la ministra Ana Revilla y le informé sobre el problema. Ella me dijo que se encargaría del tema. Luego, a eso de las 8:30 p.m. de ese mismo día recibí una llamada del ministro de Energía y Minas. En esa conversación acordamos que lo iba a visitar el 26 de diciembre para explicarle con más detalles el problema. Luego de hacerlo, acordamos en que se daría una reunión para el 9 de enero con los ejecutivos de la empresa.

¿Qué buscaba obtener en la reunión con Odebrecht?

Tal como lo informé por escrito, mi interés en esa reunión con el ministro de Energía y Minas, en la que participaban los representantes de la empresa Odebrecht, era conocer la situación del proyecto porque, en el marco del proceso de colaboración eficaz, pronto se iba a fijar a la reparación civil por dicho proyecto y tras ello íbamos a tener que entrar en una negociación. Conocer todos los detalles del proyecto es importante para poder tener una negociación exitosa a favor de los intereses del Estado peruano. Y por supuesto, si había la posibilidad de que se llegue a un arreglo para evitar que el Estado sea demandado ante el CIADI, esto también era de interés nuestro.

¿Sabía Ud. que Odebrecht se proponía enjuiciar al Estado?

En la semana previa a Navidad un representante de la empresa Odebrecht, en una reunión con el fiscal Vela, nos transmitió sobre esta posibilidad, que la junta de acreedores de la empresa en Brasil podía decidir sobre ello.

¿La ahora exministra de Justicia y la de Economía sabían de su reunión con Oebrecht?

Sí, ambas tenían conocimiento de que me reuní con el ministro de Energía y Minas y con representantes de la empresa Odebrecht.

¿Le informó a la exministra de Justicia los resultados?

Sí, al término de la reunión en el ministerio de energía y Minas, le informé sobre los resultados por WhatsApp.

¿El premier Zeballos estaba enterado de la reunión?

Entiendo que sí. Según el ministro Liu él y el presidente estaban al tanto y sabían de la reunión.

¿Diría que el presidente Martín Vizcarra estaba al tanto de su reunión?

No me consta, pero según lo que me dijo Liu, sí estaba al tanto.

¿No siente que Odebrecht lo traicionó? Ud. promovió una reunión con ellos, defendió que se le devuelva S/ 524 millones por la venta de Chaglla, que la reparación civil de algo más de 600 millones de soles lo pagaran en 15 años, y finalmente el 21 de enero denuncian al Estado peruano que usted defendía.

Son temas diferentes. Uno era el acuerdo logrado y aprobado judicialmente por 4 proyectos en los que se iban a liberar S/ 430 millones a cambio de que se entreguen la información y las pruebas sobre todos los casos que conocemos hoy; y otro distinto era el de la demanda ante el Ciadi. Se trata de un arbitraje internacional sobre temas contractuales de inversión, que no son competencia de la Procuraduría ad hoc, y que desde nuestra perspectiva tiene pocas posibilidades de éxito.

¿Siente que su labor no fue reconocida ?

Sí. Nunca hubo un respaldo claro a la labor de la Procuraduría ad hoc. Mientras yo firmaba el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, por otro lado, salían a decir que la reparación civil debía ser más alta, que no se negocia con delincuentes. Esto a pesar de todo lo que ese acuerdo nos está permitiendo conocer y las personas que están siendo procesadas: expresidentes, exministros, exfuncionarios públicos y grandes empresarios.

¿Es Ud. el ‘chivo expiatorio’ en este caso?

Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me siento decepcionado porque no me permitieron concluir con varias cosas que me propuse desde la Procuraduría. Por el otro, me voy tranquilo y con la frente en alto por las cosas que logramos: la firma del acuerdo con Odebrecht, más de S/ 600 millones en embargos a investigados y empresas, S/ 80 millones de soles como primera cuota de la reparación civil, cifra que es la más alta recaudada en la historia del país, la reducción de S/ 0.50 en la tarifa de los peajes de Línea Amarilla que beneficia a miles de limeños, la incorporación de más de 30 empresas como terceras civilmente responsables, entre otros. La Procuraduría ad hoc necesita el máximo respaldo del Ejecutivo.