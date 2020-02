“Lo denunciado por mi hermana Raquel Ataucusi Puchuri es totalmente falso. Yo no me encuentro en calidad de desaparecido porque yo me desempeño normalmente en los cargos que tengo dentro de la congregación en el FREPAP. Como repito, a Raquel no la veo desde el año 2000 y no entiendo por qué ella dice que estoy desaparecido desde el 5 de junio del 2015”, declaró Jonás Ataucusi Molina, sin ocultar su molestia e incomodidad, a los detectives de la División de Investigación de Personas Desaparecidas.

El último 5 de febrero, la hermana paterna de Jonás Ataucusi primero denunció ante la prensa, y luego ante la policía, que el líder espiritual y político de los israelitas desapareció sin dejar rastro desde el 2015. Raquel Ataucusi generó una ola de especulaciones por la presunta ausencia de Jonás, quien estaba en el lugar de siempre.

“Según su hermana Raquel Ataucusi, usted le dejó de hablar luego que ella lo exhortó por una supuesta relación amorosa con una hermana de la iglesia, y de cuyo fruto obtuvieron un hijo. ¿Eso es verdad?”.

“Es totalmente falso”, dijo. Estuvo acompañado de su primo hermano Wilfredo Tenorio Molina, su abogado y asesor legal del FREPAP.

Jonás Ataucusi exigió que se archive las denuncia de su hermana porque desempeña con normalidad sus labores dentro de la iglesia desde el día que falleció su padre Ezequiel Ataucusi Gamonal, el 21 de junio del 2000.

“Actualmente me desempeño como Misionero General en la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMINPU), desde el año 2000, teniendo una oficina central en la avenida Morro Solar 1234, en la urbanización Las Gardenias, Surco. No percibo remuneración alguna, la asociación cubre todos mis gastos y soy el presidente del partido político Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP) y vivo en la sede central de Cieneguilla”, relató Ezequiel Ataucusi durante el interrogatorio que duró dos horas en las oficinas de la División de Investigación de Personas Desaparecidas, en la avenida Uruguay, en Lima.

Al ser consultado acerca del motivo por el que su hermana Raquel Ataucusi denunció su supuesta desaparición, Jonás Ataucusi respondió:

“Raquel Ataucusi Puchuri es mi hermana paterna, a quien conozco desde 1987 cuando viajé junto a mi padre Ezequiel Ataucusi Gamonal a Pucallpa, lugar donde la conocí y me enteré que era mi hermana. Raquel llegó a vivir en la casa matriz (Cieneguilla) y a partir de esa fecha vivimos juntos por muchos años hasta que se retiró de la congregación, luego del velatorio de mi padre. Desde ese día no le he vuelto a ver y tampoco he tenido contacto alguno con mi hermana”, manifestó Jonás Ataucusi.

“Entonces, ¿cómo explica que su hermana asegure que usted se encuentra desaparecido desde el 2015 y nunca está en la congregación de Cieneguilla”, preguntaron los detectives.

“No me explico por qué mi hermana Raquel dice que estoy desaparecido, cuando no es cierto”, contestó.

La identidad de Ezequiel Ataucusi Molina fue plenamente confirmada luego de ser sometido a un peritaje dactiloscópico por parte de la policía, que comprobó que se trata del líder de AEMINPU y del FREPAP.

No es el primer caso de desaparición de Jonás Ataucusi que se desinfla.

En junio del 2019, los israelitas colombianos Carolina Bulla Perdomo y Jon Campo Gómez denunciaron que Jonás Ataucusi Molina había sido víctima de un secuestro y que un familiar estaba suplantando su identidad.

El caso fue derivado a la División de Investigación de Secuestros, donde Jonás Ataucusi confirmó que el plagio era falso. El fiscal provincial penal corporativo de La Molina, Juan Mamani Arapa, archivó el caso.

En esa ocasión incluso la madre de Jonás, Silveria Molina Calderón, fue citada para declarar. “No hay ninguna suplantación. Él sin ninguna duda es mi hijo”, declaró.

Antecedente

En el 2019, un grupo de israelitas colombianos denunciaron el supuesto secuestro de Jonás. Todo era falso.