Cambios, zombis y periodicazos

Mientras siguen cayendo ministros en medio de una crisis política autogenerada por la impericia del gobierno para manejar el impase con Odebrecht por el gasoducto del sur, entre varios otros asuntos, el presidente Martín Vizcarra aprovecha para hacer otros cambios ministeriales con el fin de enfrentar el renovado contexto político por la instalación del nuevo congreso, y vienen a la memoria algunos chistes viejos pero oportunos para estas ocasiones.

Uno es que el gobierno funciona como automóvil con caja mecánica, donde primero se mete la pata y luego se hace el cambio. El otro es bastante más cruel: que los políticos reaccionan como los perros, a periodicazos.

Algo de ambos chistes podría explicar los movimientos en el gabinete, con el telón de fondo de las crisis que sigue produciendo la secuela de la corrupción de Odebrecht, pero, también, de un gobierno que a veces decide con claridad y firmeza –como en la disolución del congreso el año pasado– y a veces se ahoga en un vaso de agua, como ahora.

¿Si había un tema que resolver con Odebrecht para evitar la demanda en Ciadi, no era legítimo reunirse con todas las partes relevantes para buscar una solución? Vicente Zeballos dice que “el gobierno no negocia con corruptos”, pero, entonces, pues premier, ¿cómo y con quién se hacen los acuerdos de colaboración eficaz?

Todo esto sirve para entender cómo (no) funcionan, a veces, las (in) decisiones en Palacio cuando se prioriza el cuidado del teflón de la popularidad presidencial, y cuando se llega a la parálisis por el miedo a críticas estridentes, pero sin fundamento, de opositores al gobierno que con frecuencia andan de la mano con la corrupción.

Un refresco del gabinete no le viene mal a la presidencia de Vizcarra, aunque lo que se requiere con urgencia es una dirección con más firmeza, seguridad y sagacidad política, para que el gobierno no parezca integrado por personas que rehúyen las decisiones, porque a la primera metida de pata, ex post, viene el cambio; y, además, porque los jefes a veces reaccionan por los periodicazos de opositores a los que parecen tenerles miedo, cuando estos ya parecen zombis derrotados con sus patrones en cárcel o fuera del escenario.