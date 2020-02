El ministro de Defensa, Walter Martos, informó en la mañana de este jueves que el Gobierno ha pedido la renuncia de todos los directivos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), debido a la tragedia causada por la deflagración e incendio de un camión cisterna en Villa el Salvador.

Luego de tres semanas, la cifra de víctimas mortales ascendió a 30, tras la fuga de Gas Licuado de Petróleo (GLP) del vehículo de la empresa Transgas, que provocó una expansión inmediata por la zona a varios metros alrededor. Hasta el momento hay 19 heridos y 20 viviendas afectadas.

Reorganización en Osinergmin

El representante del Poder Ejecutivo se presentó en una reunión multisectorial con los damnificados y sus familiares, en la que anunció que se ha dispuesto la reorganización de este organismo y la revisión en todo el país de todos los vehículos que trasladan gas para prevenir casos similares.

“El Gobierno ya tomó decisiones referente a esto. Se ha pedido la renuncia de todos los dirigentes de Osinergmin y se ha declarado en reestructuración la institución. Y como vienen anunciando varios representantes del Gobierno que se evalúe o se examine a todos los vehículos que transportan gas para prevenir otro caso”, comentó en la reunión.

El último lunes, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N°023-2020-PCM en la que se ordena la reorganización de Osinergmin, así como la suspensión del otorgamiento de autorizaciones de transporte por el plazo de 90 días calendario.

Impulso a la rehabilitación de viviendas

El ministro mencionó que se dará un impulso a la rehabilitación de las viviendas afectadas para que las familias que actualmente ocupan módulos temporales puedan retornar a sus hogares.

“En un inicio se pensó en la Villa Olímpica, pero no es factible; la villa está siendo rehabilitada por la compañía que la construyó, porque las habitaciones fueron diseñadas para deportistas, no para una familia, no tiene comedor, ni cocina. En junio se entregarán los trabajos”, explicó.

Además, aseguró que las familias que se encuentran en módulos pasarán temporalmente a viviendas en mejores condiciones mientras se impulsa la rehabilitación de sus viviendas en el más breve plazo.

“Estamos brindando todo el apoyo que corresponde basándonos en las necesidades que presentan las familias”, comentó el ministro de Defensa.

El presidente Martín Vizcarra juramentará en al noche de este jueves a los nuevos cuatro ministros en reemplazo de Juan Carlos Liu, de la cartera de Energía y Minas, Ana Teresa Revilla, de Justicia; Edmer Trujillo, de Transportes y Comunicaciones; y Flor Pablo, de Educación.