Rosa María Palacios recordó que Jorge Ramírez fue destituido de su cargo mediante un resolución de El Peruano. Asimismo, indicó que la conferencia de prensa no aclaró el panorama, ya que solo se afirmó que la decisión era para fortalecer la Procuraduría.

¿Cuál es la historia? La conductora de Sin Guion contó que el ahora exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, señaló que el procurador Jorge Ramírez lo había convocado para mantener una reunión con Odebrecht, lo cual fue mal interpretado por los enemigos del convenido de colaboración eficaz.

“Fue tomado como un pacto como si Ramírez fuera abogado de Odebrecht y no del Estado”, comentó.

RMP indicó que el 23 de diciembre del 2019 Ramírez y el fiscal Rafael Vela se enteraron de la demanda de la empresa brasileña contra el Estado peruano ante la CIADI por el Gasoducto Sur. Ante esto, se informó al Ministerio de Justicia, quien hizo llegar el problema al presidente de la PCM, Vicente Zeballos, y al jefe de Estado, Martín Vizcarra.

Para la abogada, el despido de Jorge Ramírez fue por hacer solo su trabajo, el cual era conseguir la mejor reparación civil para el Estado peruano.

“El mensaje que nos da es que no están de acuerdo con la colaboración eficaz ¿qué está pasando aquí? (...) Si la línea de argumento es que no hay sombra de duda este fin de semana me imagino botaran a la ministra de Economía y de Justicia y el señor Zeballos tendrá que irse porque estaba completamente informado de esto (...) Que tal debilidad (del Ejecutivo) y en un momento donde se necesita fortaleza”, comentó.

