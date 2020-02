Luis Castañeda Lossio, tres veces alcalde de Lima, podría ir a prisión preventiva este viernes 14 de febrero por presuntamente haber recibido sobornos de las empresas OAS y Odebrecht. No obstante, el ahora investigado sostiene que sí hubieron aportes, pero que no se lavaron activos.

Según la Fiscalía, el exburgomaestre recibió financiamiento de las constructoras brasileñas en sus campañas electorales con el objetivo que luego al llegar al cargo las favorezca con licitaciones de megaobras.

PUEDES VER Luis Castañeda: jueza resolverá este viernes pedido de prisión preventiva

“Yo jamás he recibido plata por obras, sí hubo aportes de campaña; pero que digan que se usó de esa manera, no. (...) Decir que lavaron a través de la escuela (de gestión pública de Universidad Telesup) no lo creo”, señaló en entrevista con Willax TV.

Castañeda Lossio no quiso detallar la ruta del dinero de las empresas, pero reiteró en que él nunca recibió el dinero y que no sabe en qué se gastó. Aseguró que el pago que recibía por la casa de estudios, cuyo dueño José Luna Gálvez quien también es investigado, “no tiene nada que ver” con los aportes en mención.

Se negó precisar la cantidad del dinero que habría dado OAS y Odebrecht, y a calificar a Martín Bustamante, quien fue su mano derecha y ahora apoya al Ministerio Público con la investigación en su contra.

Además, consideró correcta la posición del también excongresista José Luna al señalar que Bustamente miente con la intención de perjudicarlos y que él debe haberse quedado con el dinero presuntamente ilícito de las constructoras.

PUEDES VER Luis Castañeda Lossio: claves para entender su caso

Castañeda: “Vivo ajustados de mi pensión”

Por otro lado, el exalcalde de Lima rechazó los argumentos de la Fiscalía al señalar que no cuenta con arraigo laboral y familiar. Mencionó que la casa que dio a su hijo fue como una herencia anticipada y que lo hizo luego de salir de una intervención médica.

“¿Yo me voy a ir? ¿A qué? Si no tendría como mantenerme en otro lugar. [...] El adelanto de herencia a uno de mis hijos lo hice luego de que me hicieron una operación al corazón, para asegurarlo”, mencionó.

Sostuvo que vive “ajustado” de su pensión de AFP de las empresas privadas en las que trabajó y que solo cuenta con el seguro social. Agregó que padece de una miositis y diversos problemas cardíacos.

Investigación contra Luis Castañeda

La exautoridad edil es investigada por el Ministerio Público por presuntamente recibir coimas de $480 000 de parte de OAS y $500 000 de Odebrecht, tal y como lo señalaron los exdirectivos de estas empresas.

La fiscal Milagros Salazar, a cargo de este caso, imputa a Luis Castañeda Lossio los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y organización criminal. La funcionaria solicitó al Poder Judicial que se le impongan 36 meses de prisión preventiva e informó que la pena máxima de cárcel que se le podría atribuir, de resultar culpable, es de 35 años y 8 meses.