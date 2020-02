Unos decían que estaba secuestrado por su familia materna, los Molina. Otros consideraban que hasta habría desaparecido porque por casi 20 años no lo vieron dirigiendo las ceremonias religiosas de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMINPU) en el templo de Cieneguilla.

Pero Ezequiel Jonás Ataucusi Molina apareció ayer en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) luego de la denuncia que presentó su hermana Raquel Ataucusi Puchuri ante la Unidad de Personas Desaparecidas.

PUEDES VER Hermana de Jonás Ataucusi denuncia su desaparición, pero sus vecinos la desmienten

A las 8:30 de la mañana, el sacerdote general de los israelitas llegó a la sede policial acompañado de su abogado y del personero legal del partido Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), Wilfredo Tenorio Molina. Lucía bien. Tranquilo. Aparentemente, en buenas condiciones físicas y psicológicas.

Entregó su DNI y procedió a dar su manifestación. Como es de rigor, los agentes de la División de Personas Desaparecidas tomaron sus huellas dactilares y lo sometieron a una prueba biométrica para verificar su identidad.

Sobre los motivos de su larga ausencia, el hijo de Ezequiel Ataucusi Gamonal declaró a la policía que se debió a las actividades pastorales que cumple en todo el país y también a algunas labores privadas que ha estado realizando. Sostuvo que es un hombre muy ocupado.

PUEDES VER Las guerras de Jonás

Con esta declaración y tras la constatación de que se trata de Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, el caso fue cerrado.

Nacho, ¿vas a permitirlo?

Hasta la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) también llegó la denunciante Raquel Ataucusi Puchuri.

En momentos que su hermano era conducido al quinto piso para la ejecución de la prueba biométrica, Raquel lo vio e intentó acercarse para hablarle. Jonás no aceptó.

Fue entonces que unos agentes decidieron escoltarlo en el trayecto, lo que originó en Raquel una fuerte exasperación.

"Mi hermano en ningún momento se ha negado. Yo le decía: Nacho, Nacho, ¿vas a permitir esto? Él se quedó así, no dijo absolutamente nada. Yo conozco a mi hermano, está coaccionado, está amenazado. Ha venido con ese tal Tenorio Molina que es su primo, todo el pueblo sabe perfectamente que ellos (los Molina) están usurpando funciones y la policía se presta para esas cosas", señaló, furiosa.

Tras dos horas y media de diligencias, Jonás dejó la Dirincri sin que Raquel sepa a dónde lo condujeron. Ella pidió que él mismo le diga si está bien, porque lo notó mal. Reiteró que le están impidiendo hablar.

Asimismo, hizo un llamado a los israelitas para que se levanten y no permitan que la familia Molina continúe usurpando funciones en la AEMINPU.

“Era el momento de dar una conferencia de prensa”

Juan Ataucusi Ospina, quien afirma ser el sucesor de su padre Ezequiel Ataucusi, comentó que Jonás ha mentido al decir que estuvo visitando las iglesias de su congregación. También consideró que su medio hermano debió dar una conferencia de prensa para aclarar con qué documento se nombró misionero general de AEMINPU.

"No puede, no lo tiene, por eso no quiere acercarse a la prensa", sostuvo.

También dijo que Raquel Ataucusi denunció la desaparición de Jonás por buscar pantalla ya que no tuvo éxito como candidata de Podemos Perú.

“Lo ha logrado, pero también se ha enterrado porque Jonás ni siquiera la saludó, y es que ellos se tienen odio hace 19 años, desde sus madres”, refirió.