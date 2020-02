Ramos Heredia denunciará a Chávarry y Gálvez por acusarlo de corrupción

Denuncia. El exfiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, afirmó este martes que denunciará a los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez debido a que ambos formularon acusaciones por delitos de corrupción en su contra con el fin de mantenerlo fuera del Ministerio Público.

“Voy a presentar denuncias contra ellos (Pedro Chávarry y Tomás Gálvez) también, porque, en su momento, ellos me denunciaron a mí, por cuestiones que han sido totalmente esclarecidas. El afán de ellos fue que yo no regresara al Ministerio Público. Entonces, yo también me he visto perjudicado con las conductas de estas personas”, declaró Ramos Heredia durante una entrevista en Radio Nacional.

Por otro lado, el también primo de la exprimera dama Nadine Heredia, dijo que hay posibilidad que se designe a Tomás Avelino Gálvez como el siguiente fiscal de la Nación a pesar del acuerdo establecido por la Junta de Fiscales Supremos indica la elección del fiscal con más antigüedad.

Asimismo, consideró que la Fiscalía debe trabajar con la colaboración de “diferentes estamentos del Estado, con el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, sobre todo la Procuraduría en el tema del dinero que debe rescatar del Estado” de lo que solicita la investigada Odebrecht.

Antecedentes

Cabe recordar que Carlos Ramos Heredia fue destituido el 2015 por el disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) una vez que se descubrió una inconducta funcional de su parte ya que tenía procesos abiertos referentes a los casos Sánchez Paredes, Orellana, La Centralita, Ecoteva, entre otros.

De igual manera, fue sancionado por la misma entidad debido a la destitución irregular de cuatro fiscales quienes allanaron el local ‘La Centralita’ (donde se hacía el ‘chuponeo’ a favor del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez) y además a rehusarse a investigar al fiscal Dante Farro, quien tenía varias denuncias en su contra.