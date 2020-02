En los minutos finales de la segunda audiencia para evaluar el pedido de sus detenciones preventivas, José Luna enrostró a Luis Castañeda indicando que gracias a él y los votos que consiguió en los conos en el 2014 logró la alcaldía de Lima, otra vez, pero no supo reconocer ese esfuerzo y él y sus bases fueron humilladas el día de la juramentación edil.

“Hice un esfuerzo en el 2014 con todas las bases y mis ahijados que durante 30 años he educado para llevar al señor Castañeda a la alcaldía de Lima, logramos el 51% de votos de los conos, de los cerros. Pero cuando fuimos al Teatro Municipal, para ver la juramentación del alcalde que habíamos empujado a ganar, el señor (Martín) Bustamante no me dio un solo cupo. Era tal su odio que me mandó a lo que llaman el ‘gallinero’, y de vergüenza me fui con mi comité. Y tampoco fui más a la Municipalidad. Sin embargo, el señor Castañeda le daba a Bustamante los primeros puestos para las listas al Congreso”, reclamó Luna. Castañeda ni siquiera volteó a mirarlo.

PUEDES VER El viernes 14 se sabrá si Luis Castañeda va a prisión preventiva

Era la primera vez que el excongresista de Solidaridad y fundador de Podemos Perú admitía que invirtió en la campaña. Además, reconoció que también pagaba los gastos de gasolina, comida y hasta de la tarjeta de crédito de Martín Bustamante, otrora hombre de confianza de Castañeda y hoy colaborador de la Fiscalía.

Previamente, el exalcalde de Lima negó encabezar una organización criminal que habría defraudado al Estado y al municipio de Lima para beneficiar a OAS a cambio de aportes para su campaña del 2014, como señala el Ministerio Público.

PUEDES VER Luis Castañeda Lossio: claves para entender su caso

Sin embargo, la fiscal Milagros Salazar, horas antes, indicó que existen indicios suficientes para pedir la prisión preventiva de Castañeda, Luna y Giselle Zegarra, por la comisión de los delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal en que habrían incurrido; así como el pronóstico de la pena (prognosis) y peligro procesal, que incluye peligro de fuga y obstrucción a la justicia.

Las posibles condenas

La magistrada calculó que a Castañeda le corresponderían 35 años y 8 meses de prisión, aunque solo se contabilizarían 35 años, que es la pena máxima. Al exalcalde se le suman 12 años de prisión por colusión agravada, 13 años 4 meses por lavado de activos en modalidad agravada y 10 años y 4 meses por asociación ilícita para delinquir.

A José Luna se le sancionaría a 23 años 8 meses de prisión: 13 años 4 meses por delito de lavado de activos agravado y 10 años 4 meses por asociación ilícita para delinquir.

Para Giselle Zegarra, la pena sería de 26 años y 4 meses de prisión, por la suma de 12 años por colusión agravada, 10 años 4 meses por asociación ilícita para delinquir agravada y 4 años por tráfico de influencias.

PUEDES VER Castañeda tendría una pena máxima de 35 años y 8 meses, según Fiscalía

La fiscal consideró que los tres tienen un arraigo débil y hay peligro de fuga, además están en condiciones de obstruir la justicia, siendo Castañeda y Luna quienes han mostrado una conducta negativa para colaborar con la justicia.

El viernes 14, jueza decidirá sobre arresto preventivo

- La jueza María Alvarez suspendió hasta este viernes la audiencia en la que evalúa el pedido fiscal de prisión preventiva por 36 meses contra Luis Castañeda, José Luna Gálvez y Giselle Zegarra, exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima.

- Argumentó que el caso es complejo y con abundante documentación entregada por las partes, por lo que necesita un plazo “razonable” para tomar una decisión.

- Castañeda Lossio es investigado por la supuesta recepción de US$ 480 mil de OAS para su campaña a la alcaldía de Lima de 2014, mientras que a Luna por lavado de activos y asociación ilícita. A Zegarra se le investiga por asociación ilícita, lavado, tráfico de influencias y colusión.